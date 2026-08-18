Société

Aide sociale directe: une allocation de transition de 12 mois pour encourager l’emploi déclaré

Façade d'une Représentation Territoriale de l'Agence Nationale du Soutien Social, structure opérationnelle chargée de la mise en œuvre locale du programme des Aides Sociales Directes.

Revue de pressePour inciter les ménages vulnérables à intégrer le marché du travail formel sans craindre de perdre brusquement leurs aides, un nouveau dispositif accorde une indemnité transitoire d’un an aux foyers dont l’un des membres accède à un emploi déclaré dans le secteur privé. Validée par le décret du 30 juillet 2026, cette mesure offre un filet de sécurité complet, incluant la reprise automatique des aides en cas de perte involontaire d’emploi. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Par La Rédaction
Le 18/08/2026 à 18h41

L’entrée en vigueur du décret relatif à l’allocation exceptionnelle marque un tournant dans la gestion de la protection sociale et de la transition vers le marché du travail déclaré. «Ce mécanisme vise à résoudre une équation complexe qui s’est posée dès le lancement du soutien social direct à la fin de l’année 2023», rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mercredi 19 août: comment encourager l’insertion professionnelle formelle sans pénaliser financièrement les ménages vulnérables qui franchissent le pas?

Dans le fonctionnement antérieur, l’accès d’un chef de famille ou de son conjoint à un emploi déclaré dans le secteur privé entraînait une perte immédiate du bénéfice du soutien social direct. Cette interruption soudaine créait une appréhension chez les allocataires, hésitant parfois à accepter un emploi stable de peur de perdre une aide financière essentielle à leur subsistance.

La nouvelle mesure apporte un aménagement temporaire mais décisif pour surmonter cet obstacle. Désormais, toute famille dont l’un des conjoints intègre le secteur formel et est déclaré auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale conserve le versement d’une indemnité équivalente pendant une période transitoire allant jusqu’à douze mois, utilisable de manière continue ou discontinue. Cette disposition neutralise l’impact financier immédiat du changement de statut et offre un temps d’adaptation précieux.

L’objectif sous-jacent est d’éliminer ce frein structurel afin d’inciter à l’emploi formel. Au lieu de placer les ménages face à un choix binaire entre assistance sociale et activité salariée, le système propose une passerelle progressive. «Cette transition accompagne les foyers vers une indépendance financière durable en s’appuyant sur les revenus tirés du travail, tout en préservant un niveau de revenu garanti pendant la phase d’essai ou d’adaptation», note Al Ahdath Al Maghribia.

Pour renforcer ce climat de confiance, la réglementation inclut un filet de sécurité additionnel. Si l’expérience professionnelle venait à s’interrompre pour des raisons indépendantes de la volonté du travailleur, le dispositif prévoit la réactivation immédiate du droit au soutien social direct. Les démarches s’effectuent en ligne via la plateforme dédiée au soutien social direct, garantissant un traitement fluide des demandes et une continuité de la couverture sociale face aux aléas du parcours professionnel.

Par La Rédaction
Le 18/08/2026 à 18h41

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