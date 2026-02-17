La réhabilitation de la Kasbah de Tiznit confiée à G3C

La kasbah de Tiznit, intégrée à la médina fortifiée par des remparts du 19ème siècle, est un monument emblématique de la ville.

L’appel d’offres lancé par la Société de Développement Local Agadir Souss-Massa Aménagement pour les travaux de construction et de réhabilitation de la Kasbah coloniale de Tiznit a été attribué à l’entreprise G3C, pour un montant avoisinant 28,5 millions de dirhams.

Ce projet porte sur la remise à niveau et la valorisation de cet ensemble patrimonial emblématique, qui s’étend sur plus de 6.700 m², au cœur de la ville de Tiznit. Les travaux visent à restaurer les structures existantes, préserver l’architecture d’origine et redonner à la Kasbah sa vocation culturelle et touristique, dans une logique de mise en valeur durable du patrimoine local.

La société G3C n’en est pas à son premier chantier de ce type. Elle s’est déjà illustrée dans la restauration de plusieurs sites emblématiques à l’échelle nationale, notamment la rénovation de l’hôtel Lincoln et de la Villa Carl Ficke à Casablanca, ainsi que du théâtre Cervantes et de la Plaza Toro à Tanger. Une expérience qui conforte son positionnement sur les projets mêlant patrimoine, architecture et réhabilitation urbaine.

À travers ce chantier, la Kasbah coloniale de Tiznit devrait ainsi retrouver son éclat, tout en s’inscrivant dans la dynamique plus large de requalification urbaine et de développement touristique portée par la région Souss-Massa.