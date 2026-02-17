Culture

La réhabilitation de la Kasbah de Tiznit confiée à G3C

La kasbah de Tiznit, intégrée à la médina fortifiée par des remparts du 19ème siècle, est un monument emblématique de la ville.

La réhabilitation du patrimoine de Tiznit franchit une étape décisive. La SDL Agadir Souss-Massa Aménagement a officiellement confié les travaux de restauration de la Kasbah coloniale à l’entreprise G3C pour une enveloppe de 28,5 millions de dirhams. Ce projet d’envergure, portant sur plus de 6.700 m², ambitionne de ressusciter ce joyau architectural pour en faire un levier de rayonnement culturel et touristique au cœur de la région.

Par Faiza Rhoul
Le 17/02/2026 à 17h26

L’appel d’offres lancé par la Société de Développement Local Agadir Souss-Massa Aménagement pour les travaux de construction et de réhabilitation de la Kasbah coloniale de Tiznit a été attribué à l’entreprise G3C, pour un montant avoisinant 28,5 millions de dirhams.

Ce projet porte sur la remise à niveau et la valorisation de cet ensemble patrimonial emblématique, qui s’étend sur plus de 6.700 m², au cœur de la ville de Tiznit. Les travaux visent à restaurer les structures existantes, préserver l’architecture d’origine et redonner à la Kasbah sa vocation culturelle et touristique, dans une logique de mise en valeur durable du patrimoine local.

Lire aussi : Depuis sa réouverture, la kasbah d’Agadir Oufella a enregistré plus de 100.000 visiteurs

La société G3C n’en est pas à son premier chantier de ce type. Elle s’est déjà illustrée dans la restauration de plusieurs sites emblématiques à l’échelle nationale, notamment la rénovation de l’hôtel Lincoln et de la Villa Carl Ficke à Casablanca, ainsi que du théâtre Cervantes et de la Plaza Toro à Tanger. Une expérience qui conforte son positionnement sur les projets mêlant patrimoine, architecture et réhabilitation urbaine.

À travers ce chantier, la Kasbah coloniale de Tiznit devrait ainsi retrouver son éclat, tout en s’inscrivant dans la dynamique plus large de requalification urbaine et de développement touristique portée par la région Souss-Massa.

Par Faiza Rhoul
Le 17/02/2026 à 17h26
#SDL#Agadir#Kasbah#réhabilitation

Articles les plus lus

1
Un chargé d’affaires «hostile», soutien accru à l’incrimination du Polisario: l’étau américain se resserre contre l’Algérie
2
Les enseignements de la CAN: l’Algérie et le foot
3
L’artiste peintre et sculpteur Abdallah Sadouk est décédé
4
Visas Schengen: l’Union européenne envisage des visas à entrées multiples au-delà de cinq ans pour ces catégories de voyageurs
5
Agriculture: des pluies salvatrices mettent fin à de longues années de sécheresse dans l’Oriental
6
Le réveil brutal du régime d’Alger
7
Immersion au barrage Al Wahda: données et images exclusives sur le pilotage du plus grand réservoir d’eau du Maroc
8
Agriculture. Terres argileuses, pluies exceptionnelles: la double peine du Gharb et du Loukkos
Revues de presse

Voir plus