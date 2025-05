Casablanca: les Anciens abattoirs rouvrent leurs portes pour les Journées du patrimoine

Transformés en friche culturelle depuis 2009, les Anciens abattoirs de Casablanca rouvrent partiellement leurs portes au public à l’occasion de la 14ème édition des Journées du patrimoine, qui auront lieu du lundi 12 au dimanche 18 mai. L’association Casamémoire organise un souk créatif et solidaire dans ce bâtiment emblématique, construit en 1922 au cœur du quartier Hay Mohammadi.

L’annonce a été faite par Rabéa Ridaoui, architecte et membre de Casamémoire, lors de la conférence de presse présentant la programmation de l’édition 2025 des Journées du patrimoine de Casablanca. Celle-ci précise toutefois que seule la partie sécurisée du site sera accessible, car certaines de ses structures menacent de s’effondrer. La reconversion des lieux en fabrique culturelle, entamée entre 2009 et 2013, visait justement à redonner vie à la bâtisse, en évitant sa démolition et en assurant sa réhabilitation.

En mars 2023, la ville de Casablanca annonçait dans son plan communal 2023-2028 la restructuration complète de cette fabrique culturelle, avec un budget alloué de 100 millions de dirhams. Le projet prévoit des opérations de nettoyage, de peinture, d’assainissement et d’éclairage.

Cette opération de restauration du site devrait être pilotée par la société de développement local (SDL) Casa Patrimoine. Pourtant, les travaux se sont fait attendre, et ladite SDL serait promise depuis octobre 2024 à la liquidation pure et simple. Résultat, aucune action concrète n’a été entreprise et le plan de réhabilitation est resté, jusqu’à aujourd’hui, au stade de l’annonce.