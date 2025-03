Architecture: à la découverte des trésors cachés de la place Mohammed V à Casablanca

Par une fraîche nuit de ramadan, le dimanche 16 mars, sous un ciel étoilé qui semblait veiller sur la ville, les Nocturnes du patrimoine, organisées par l’association Casamémoire, ont offert aux participants une immersion dans l’histoire et l’architecture de Casablanca. Pour cette 5ème édition, le circuit de la place Mohammed V nous a été présenté par Mohammed Kazdar, guide bénévole passionné par la culture et l’histoire marocaine. Il nous confie que ce lieu est chargé d’histoire et de symboles, où chaque pierre raconte une époque, chaque façade murmure un secret.

La place Mohammed V, anciennement appelée «place administrative» ou «place de la Victoire», est le point de départ de cette exploration urbaine. Sous les pas des visiteurs, le sol semble résonner sur les traces de ceux qui ont façonné l’histoire de Casablanca. «Cette place est le cœur battant de la ville, un lieu où le passé dialogue avec le présent», lançait solennellement le guide en accueillant les participants.

Conçue en 1915 par l’urbaniste Henri Prost, la place est un chef-d’œuvre d’équilibre entre tradition et modernité. Elle relie l’ancienne médina aux nouveaux quartiers résidentiels, incarnant la volonté du protectorat français de créer une ville moderne tout en respectant l’identité marocaine. Autour de la place, les bâtiments imposants se dressent comme des gardiens silencieux, témoins d’une époque révolue, mais toujours vivante.

La première halte est la bâtisse de la Wilaya, anciennement l’Hôtel de Ville. Construite en 1927 par Marius Boyer, ce bâtiment est un mélange des styles néo-marocain et art déco. «Observez le campanile d’horloge, la colonnade en marbre, les tuiles vertes et les zelliges bleus et verts qui ornent la corniche. Ce bâtiment est une ode à la sobriété et à l’élégance», détaille Mohammed Kazdar.

À l’intérieur, les visiteurs découvrent trois grands patios entourés de galeries qui desservent les différents services publics. Le hall, avec son double escalier d’honneur, est un véritable joyau. Les toiles de Majorelle, autrefois accrochées ici, ont trouvé refuge au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat, mais l’esprit de l’époque persiste, imprégnant chaque détail architectural.

Le Palais de justice, toile de fond théâtrale

Le circuit se poursuit vers le Palais de Justice, qui domine la place avec une majesté presque théâtrale. Imaginé par Joseph Marrast, ce bâtiment est une interprétation unique de l’architecture arabe, mêlant simplicité des lignes et richesse des arts traditionnels marocains. «Le porche en pierre sculptée, surmonté d’une frise de zelliges verts et bleus, rappelle les mosquées et medersas d’Iran et d’Ouzbékistan», explique le guide.

À l’intérieur, la grande salle d’audience, entièrement lambrissée de bois, dégage une solennité qui impose le respect. Les plafonds en cèdre peint et les patios verdoyants ajoutent une touche de sérénité à ce lieu dédié à la justice.

Le prochain arrêt est le siège casablancais de Bank Al-Maghrib, qui clôture l’ensemble architectural de la place. Construit entre 1935 et 1940, cet édifice est un parfait exemple de l’intégration de l’artisanat traditionnel et des techniques modernes. «Admirez la frise en zellige et les piliers octogonaux en granit, inspirés des minarets almohades», indique Mohammed Kadzar.

Palais de justice, place Mohammed V, Casablanca en 1922

La bâtisse étant malheureusement fermée au public cette nuit-là, nous avons dû compter sur notre guide pour en imaginer l’intérieur: «Une grande verrière inonde le hall public de lumière et des éléments de décoration art déco, soigneusement restaurés, rappellent l’élégance intemporelle de ce lieu».

Enfin, le circuit s’arrête devant la Grande poste, première construction administrative érigée sur la place. Conçue par Adrien Laforgue, elle est un hommage à l’innovation architecturale. «Les zelliges, les tuiles vertes, les médaillons sculptés représentant des avions biplans… chaque détail raconte une histoire», confie-t-il.

À l’intérieur, le grand hall public, avec son horloge monumentale et ses ferronneries, est un témoignage de l’audace architecturale de l’époque. Les lambris en bois sculpté et les comptoirs en marbre ajoutent une touche contemporaine à ce lieu chargé d’histoire.

Alors que la studieuse flânerie s’achève, les participants se délectent de cette promenade dans le temps et l’espace. Car plus qu’une simple visite guidée, les Nocturnes du patrimoine sont une invitation à redécouvrir Casablanca, à s’émerveiller devant la richesse de son patrimoine et à comprendre comment l’histoire et l’architecture se mêlent pour créer l’âme d’une ville. La place Mohammed V, avec ses bâtiments emblématiques, a des allures de musée à ciel ouvert, comme un livre d’histoire vivant et un manifeste de la beauté intemporelle de la ville blanche.