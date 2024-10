Casamémoire consacre son cycle annuel de conférences à l’Art déco

Casamémoire donne le coup d’envoi de son cycle annuel de conférences, Les Rencontres du patrimoine 2024-2025, avec une première conférence dédiée à l’Art déco. Prévue le jeudi 31 octobre sous la coupole du parc de la Ligue arabe à Casablanca, cette conférence mettra en lumière l’impact de ce style architectural sur l’urbanisme marocain.

À l’occasion du centenaire de l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes de Paris, la table ronde intitulée «L’Art déco au Maroc» rassemblera des figures de renom dans le domaine: les architectes Souad Belkeziz et Abderrahman Chorfi. Sous la modération de Houda Manjra, les intervenants partageront leur expertise pour mieux comprendre l’héritage et l’influence de ce courant sur l’architecture du pays.

Tout au long de l’année, Les Rencontres du patrimoine continueront d’explorer les multiples facettes de ce mouvement architectural autour d’architectes, d’historiens, de designers, d’artisans, d’écrivains et d’artistes pour offrir une nouvelle perspective sur l’histoire et l’actualité de ce style qui a profondément marqué les villes marocaines au début du XXème siècle. Afin de toucher un public plus large, la conférence sera également retransmise en direct sur les réseaux sociaux de Casamémoire.

Pour rappel, l’association Casamémoire a vu le jour en 1995 à la suite de la démolition de la villa Mokri, réalisée par l’architecte Marius Boyer. L’association réunit des passionnés autour de valeurs communes comme la préservation de l’identité de Casablanca, la promotion de son patrimoine architectural et touristique et le maintien vivant de la mémoire collective de Casablanca.

Parmi ses objectifs principaux, l’association cherche à sensibiliser l’opinion publique ainsi que les acteurs sociaux et politiques à l’importance du patrimoine du XXème siècle, tout en veillant à sa sauvegarde, à la valorisation des initiatives de restauration et à la promotion de la recherche sur le patrimoine en collaboration avec des institutions nationales et internationales.