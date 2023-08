Les Canadair appelés en renfort pour éteindre un feu de forêt entre Taounate et Al Hoceima

Selon les données recueillies sur place par Le360, les équipes d’intervention, composées de 250 éléments de la Protection civile, de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), de la Gendarmerie royale, des Forces auxiliaires, des Forces armées royales (FAR) et des autorités locales, ont été mobilisées pour maîtriser de cet incendie.

Elles sont appuyés par des éléments de la Promotion nationale et des volontaires parmi les populations avoisinantes, et surtout par deux avions Canadair des FAR.

Dans un échange avec Le360, Yassine El Aide, directeur provincial par intérim de l’ANEF, a expliqué que le feu de forêt a ravagé près de 30 hectares de couvert forestier (à la date du mardi 22 août), constitués essentiellement de chênes et d’espèces secondaires. L’incendie, dont l’origine reste pour l’instant inconnue, a été favorisé par les actuelles conditions climatiques marquées par une canicule sans précédent, a indiqué le même responsable.

Rappelons que dans une alerte diffusée le week-end dernier, l’ANEF avait averti à un risque extrême d’incendies de forêt (niveau Rouge) dans plusieurs provinces, dont justement celle de Taounate.