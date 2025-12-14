La BAD accorde 270 millions d’euros au Maroc pour moderniser ses infrastructures aéroportuaires

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) vient d’approuver un financement de 270 millions d’euros destiné au Maroc, en vue de soutenir la mise en œuvre du Programme d’extension et de modernisation des infrastructures aéroportuaires (PEMIA). «Ce projet ambitieux s’inscrit dans la stratégie du pays visant à renforcer la compétitivité de son transport aérien et à moderniser ses principales plateformes aéroportuaires», indique le magazine Finances News Hebdo.

Le programme prévoit une modernisation en profondeur des infrastructures, incluant l’extension du système de navigation aérienne et le renforcement des dispositifs de sûreté. L’objectif est de préparer le Royaume à absorber la croissance du trafic de passagers et de fret à l’horizon 2030, avec en ligne de mire la co-organisation de la Coupe du monde de football. Les investissements permettront d’équiper les aéroports de technologies de pointe, telles que des systèmes automatisés de traitement des bagages, des dispositifs de sûreté de dernière génération et des équipements de mobilité avancés, afin de rendre l’expérience de voyage plus fluide, sûre et confortable.

Cité par Finances News, Achraf Hassan Tarsim, responsable du bureau pays du Groupe de la Banque africaine de développement au Maroc, explique que «ce projet constitue une priorité stratégique visant à développer encore plus la destination Maroc et renforcer sa compétitivité logistique pour préparer un événement d’ampleur mondiale comme la Coupe du monde de football 2030 reste notre objectif majeur».

Le programme concerne plusieurs aéroports majeurs du Royaume, notamment Marrakech, Agadir, Tanger et Fès. Il prévoit l’agrandissement des aérogares, la construction d’une nouvelle tour de contrôle à Marrakech et l’aménagement de 1,5 million de mètres carrés de parkings pour avions, ainsi que de 7,6 kilomètres de voies de circulation. Également cité, Mike Salawou, directeur du Département des infrastructures et du développement urbain du Groupe de la Banque, ajoute que ce projet devrait «propulser la dynamique touristique du Maroc et moderniser sa logistique aérienne. En réponse à la croissance soutenue du trafic aérien, il permettra d’offrir une expérience de voyage sûre, efficace et conforme aux standards internationaux».

Au-delà des infrastructures, le programme intègre des solutions innovantes mêlant numérisation, fluidité et confort pour transformer l’expérience des voyageurs. À court terme, la mise en service de ces installations devrait améliorer la sécurité des opérations et créer plusieurs milliers d’emplois, avec un accent particulier sur l’insertion des femmes et des jeunes. À moyen terme, le projet est attendu pour stimuler le tourisme, le commerce et les investissements publics et privés dans les secteurs liés au transport aérien.

À l’horizon 2030, le PEMIA devrait permettre une augmentation significative des capacités aéroportuaires du Maroc: 14 millions de passagers à Marrakech, cinq millions à Agadir, 3,6 millions à Tanger et trois millions à Fès. Ces évolutions devraient renforcer la position du Royaume en tant que plateforme aérienne régionale et consolider son rôle de hub sur le continent africain.