Revue du web. Le roi Mohammed VI décore l’alpiniste Nawal Sfendla après ses exploits sur l’Everest et le Lhotse

🎙️ Omar Abdulkadir Artan, arbitre somalien qui n’a pas pu entrer sur le territoire des USA pour arbitrer à la Coupe du Monde :



« Malgré les circonstances, je suis de bonne humeur et me concentre sur les défis à venir de ma carrière.



Je tiens à remercier la famille du football… https://t.co/ZZX3wmGlel pic.twitter.com/jeeDo7wZCU