Revue du web. Le roi Mohammed VI décore l’alpiniste Nawal Sfendla après ses exploits sur l’Everest et le Lhotse

Le roi Mohammed VI décore l’alpiniste Nawal Sfendla après ses exploits sur l’Everest et le Lhotse.
Deux sommets. Une seule expédition. Un exploit marocain. 🇲🇦— OTsyndrom (@OTsyndrom) June 8, 2026
En recevant Nawal Sfendla au Palais Royal de Rabat, à la suite de sa double ascension de l’Everest et du Lhotse, SM le Roi Mohammed VI a salué bien plus qu’une prouesse sportive.
Il a rendu hommage à un parcours… pic.twitter.com/CFgaEfLdR6
SM Mohammed VI a reçu, lundi au Palais Royal de Rabat, l’alpiniste marocaine Nawal Sfendla, qui a récemment enchaîné les ascensions de l’Everest et du Lhotse d’une seule traite.— 2M.ma (@2MInteractive) June 8, 2026
Lors de cette audience, le Souverain a décoré Mme Nawal Sfendla du Wissam Al Moukafaa Al Watania de… pic.twitter.com/uKwo0Om2la
Fier exploit de la femme Marocaine ♀️ Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu aujourd’hui Nawal Sfendla, l’alpiniste qui a réalisé un exploit mondial exceptionnel : l’ascension de l’Everest et du Lhotse sans interruption 🇲🇦❤️#Maroc #المغرب_أولا #Moroccan #Africa #Womenpower pic.twitter.com/xncKl6ov2M— Morocco First 🇲🇦⭐️⭐️ (@TheRealMarroqui) June 8, 2026
Polémique avant la Coupe du monde 2026: un arbitre somalien écarté faute de visa.
Nommé par la FIFA pour officier durant la Coupe du Monde, l'arbitre somalien 🇸🇴 Omar Artan s'est vu refuser l'entrée sur le territoire américain— Romain Molina (@Romain_Molina) June 8, 2026
Vu ses difficultés pour obtenir un visa, il avait bénéficié du soutien de l'ambassade somalienne de Nairobi qui lui a notamment permis… pic.twitter.com/xdibnK3OZC
🚨 LES TRÈS BELLES PAROLES d’Omar Abdulkadir Artan 🇸🇴, arbitre qui devait officier durant le Mondial mais qui N’A PAS ÉTÉ AUTORISÉ À ENTRER SUR LE SOL AMÉRICAIN 🇺🇸👇— Actu Foot (@ActuFoot_) June 9, 2026
« Malgré les circonstances, je suis de BONNE HUMEUR et me concentre sur les défis à venir de ma carrière. 🙂
Je… https://t.co/qIOzCQfCvZ pic.twitter.com/DHHABSRXCH
🎙️ Omar Abdulkadir Artan, arbitre somalien qui n’a pas pu entrer sur le territoire des USA pour arbitrer à la Coupe du Monde :— 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗥𝗔𝗗𝗜𝗢 (@GonesRadioOff) June 9, 2026
« Malgré les circonstances, je suis de bonne humeur et me concentre sur les défis à venir de ma carrière.
Je tiens à remercier la famille du football… https://t.co/ZZX3wmGlel pic.twitter.com/jeeDo7wZCU
🚨💣 BREAKING ! Omar Abdulkadir Artan, meilleur arbitre CAF 2025, s'est vu REFUSER l'entrée sur le territoire américain. ❌🛂🇺🇸— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 8, 2026
IL N'OFFICIERA PAS DURANT CETTE COUPE DU MONDE : COMPLÈTEMENT DINGUE ! 😳🇸🇴
Véritable fierté de son pays, il était le premier arbitre Somalien à… https://t.co/086Ij0118X pic.twitter.com/zDBdODOoJN
Une institution de lâches, cette @FIFAcom . Un arbitre AFRICAIN avec un passeport diplomatique est refoulé alors qu’il est déjà sur le sol US American. La FIFA, qui fait toujours semblant "d‘aider“ les AFRICAINS accepte la décision. La @CAF_Online serait-elle en mesure de… https://t.co/kyNuxRwycE— HistoireDuCameroun🇨🇲 (@mbeatowe) June 9, 2026
Médias: les internautes dénoncent la qualité des commentaires d’Arriyadia lors des matchs des Lions de l’Atlas.
On en parle un peu de la qualité de diffusion du match? Arryadia vraiment c’est catastrophique ce qu’il propose, avec les gros panneaux publicitaires rajouter par l’intelligence artificielle…— AtlasLionsMedia (@AtlasLionsMedia) June 7, 2026
C’est catastrophique ce que la SRNT nous propose comme diffusion…#MARNOR
🚨⚽️ صرخة مواطنة مغربية حول التعليق البئيس للصحفيان :#هشام_فرج على القناة الرياضية المغربية— WardaNews (@warda_news1) June 9, 2026
و #عبد_الحق_الشراط على الأولى
إما غيروا طريقة التعليق إما التنحي.
هناك أصوات على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر كفاءة منكما@SNRTNews @arryadiatv https://t.co/Rv3PADKwor pic.twitter.com/RKexUHUjaG