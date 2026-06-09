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Revue du web. Le roi Mohammed VI décore l’alpiniste Nawal Sfendla après ses exploits sur l’Everest et le Lhotse

Le roi Mohammed VI a reçu, lundi au Palais royal de Rabat, l’alpiniste marocaine Nawal Sfendla.

Revue du webLe roi Mohammed VI décore l’alpiniste Nawal Sfendla après ses exploits sur l’Everest et le Lhotse; Polémique avant la Coupe du monde 2026: un arbitre somalien écarté faute de visa; Médias: les internautes dénoncent la qualité des commentaires d’Arriyadia lors des matchs des Lions de l’Atlas... Round-up.

Par La Rédaction
Le 09/06/2026 à 17h53

Le roi Mohammed VI décore l’alpiniste Nawal Sfendla après ses exploits sur l’Everest et le Lhotse.

Polémique avant la Coupe du monde 2026: un arbitre somalien écarté faute de visa.

Médias: les internautes dénoncent la qualité des commentaires d’Arriyadia lors des matchs des Lions de l’Atlas.

Par La Rédaction
Le 09/06/2026 à 17h53
#Maroc#Roi Mohammed VI#Nawal Sfendla#Alpiniste#Everest#Lhotse#Coupe du monde 2026#États-Unis#Visa#Médias#Arriyadia#Lions de l'Atlas

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