Société

Revue du web. Fusillade à Montréal: un policier, un civil et le tireur tués

Lors de l'intervention de la police canadienne à la suite d'une fusillade dans le quartier de Côte-des-Neiges. (Capture d'écran).

Lors de l'intervention de la police canadienne à la suite d'une fusillade dans le quartier de Côte-des-Neiges à Montréal. (Capture d'écran)

Revue du webFusillade à Montréal: un policier, un civil et le tireur tués; Marrakech: une influenceuse d’origine algérienne condamnée à un an de prison pour outrage; Casablanca: début des opérations de démolition du bidonville de Sidi Abdellah Belhaj à Aïn Sebaâ; Europe: des records de chaleur enregistrés dans plusieurs pays d’Europe centrale... Round-up.

Par La Rédaction
Le 23/06/2026 à 18h00

Fusillade à Montréal: un policier, un civil et le tireur tués

Marrakech: une influenceuse d’origine algérienne condamnée à un an de prison pour outrage

Casablanca: début des opérations de démolition du bidonville de Sidi Abdellah Belhaj à Aïn Sebaâ

Europe: des records de chaleur enregistrés dans plusieurs pays d’Europe centrale

Par La Rédaction
Le 23/06/2026 à 18h00
#Maroc#Canada#fusillade#Montréal#Morts#Marrakech#Algérie#Casablanca#Démolition#Aïn Sebaâ#Europe#températures

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