Revue du web. Fusillade à Montréal: un policier, un civil et le tireur tués

Lors de l'intervention de la police canadienne à la suite d'une fusillade dans le quartier de Côte-des-Neiges à Montréal. (Capture d'écran)

Fusillade à Montréal: un policier, un civil et le tireur tués

C’est avec une profonde tristesse que nous confirmons le décès tragique de l’agent Benredouane dans l’exercice de ses fonctions en protégeant la population. Le drame est survenu aujourd’hui lors d’une intervention dans le secteur de CDN.



Détails ➡️ https://t.co/G972ZKywtG pic.twitter.com/dmyem9cDSd — Police Montréal (@SPVM) June 23, 2026

🚨 HORROR FOOTAGE: TERROR IN MONTREAL - ARMED SUSPECT IN CAMO CLOTHING OPENS FIRE ON POLICE pic.twitter.com/OJYWY50547 — Breaking911 (@Breaking911) June 22, 2026

#Canada 🇨🇦: A gunman carried out a shooting attack and shot at least two police officers in Côte-des-Neiges, #Montreal.



The perpetrator was armed with what appears to be a “SKS” rifle fitted with a foregrip —with at least six 7.62x39mm rounds. pic.twitter.com/HtYasYUbjZ — The Daily Atlantic (@dailyatlnews) June 22, 2026

Seth Hatfield, l'auteur de la fusillade du 22 juin à Montréal, étudiant en philosophie, est un individu atypique dans la mouvance «incell» :

Son argumentaire de combat, élaboré dans son manifeste insurrectionnel et meurtrier, se veut «scientifique», anthropologique, utilisant la… — Yves Claudé yclaude (@yclaude) June 23, 2026

Le tireur Seth Hatfield aurait laissé derrière lui un manifeste anti-féministe incel.



Encore une fois, l'extrême-droite tue.



Et aujourd'hui, elle vient de causer la mort du policier Mohamed Lamine Benredouane et du rabbin Michael Moshe Mizrahi.



La droite radicale est un fléau. — Mehdi Betata (@MehdiBetata) June 23, 2026

Marrakech: une influenceuse d’origine algérienne condamnée à un an de prison pour outrage

🇲🇦🇫🇷 JUSTICE — le tribunal de Marrakech a condamné l’influenceuse française d’origine algérienne (pseudo Yass Naubelle) à 1 an de prison ferme pour diffamation, injures et atteinte à une institution publique. Elle reste incarcérée au Maroc. https://t.co/2lrt8jVn47 — The NEWS (@thenews_fr) June 23, 2026

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق المؤثرة الفرنسية من أصول جزائرية "ياسمين و."، المعروفة على منصة "تيك توك" باسم Yass Naubelle.



وكانت المعنية قد زارت مدينة مراكش في رحلة سياحية قصيرة، قبل أن تنشر مقاطع فيديو تضمنت إساءات… pic.twitter.com/mmfgaAAlCc — Harbaz Nabil🇲🇦 (@HarbazNabil) June 22, 2026

Casablanca: début des opérations de démolition du bidonville de Sidi Abdellah Belhaj à Aïn Sebaâ

Europe: des records de chaleur enregistrés dans plusieurs pays d’Europe centrale

🔴🎙️ "Il y a une forme de sidération chez moi", réagit Sébastien Thomas, journaliste météo France Télévisions, à la canicule. "J'ai annoncé 43 degrés à Nantes (...) dans les années 80/90, 30 degrés c'était déjà un événement." #JT20h pic.twitter.com/8K4pHJqOni — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) June 22, 2026

Flash info 🚨

Arrêtez de surjouer la surprise à la TV avec vos cartes météo à 40°C!

Même si le climat global se réchauffe, la vraie raison pour laquelle on étouffe autant dans nos communes, c'est qu'on a tellement bétonné partout que le sol garde la chaleur.

​Le coupable ?… pic.twitter.com/QOi2PnTvzE — Arkanovius (@Arkanovius) June 21, 2026

One of the worst heatwaves in European history is underway.



Peak high temperatures forecast this week:



France: 45°C / 113°F Monday-Tuesday

London: 39°C / 102°F

Amsterdam: 34°C / 93°F

Berlin: 38°C / 100°F

Paris: 41°C / 106°F pic.twitter.com/1tBeFtHJ3x — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) June 22, 2026

🇮🇹 Italy raises heat alerts as African heat wave grips parts of Europe



🌡️ Authorities expand red alerts to multiple cities as extreme temperatures prompt warnings to limit outdoor activity pic.twitter.com/eMTMf4kWMp — Anadolu English (@anadoluagency) June 23, 2026

📌 This is scary 😟 You can feel the stagnant, hot air (Heat Dome) we ighing down on us ☀️ 😰 It's only June and this heat wave is already unbearable and causing immense suffering, which is the enemy of all of Europe. This is officially climate "rampage" ⁉️... 🔥 https://t.co/Cd2kUmtoWX — Kovács Anna (@anna273422) June 23, 2026