Revue du web. Fusillade à Montréal: un policier, un civil et le tireur tués

Fusillade à Montréal: un policier, un civil et le tireur tués
C’est avec une profonde tristesse que nous confirmons le décès tragique de l’agent Benredouane dans l’exercice de ses fonctions en protégeant la population. Le drame est survenu aujourd’hui lors d’une intervention dans le secteur de CDN.— Police Montréal (@SPVM) June 23, 2026
Détails ➡️ https://t.co/G972ZKywtG pic.twitter.com/dmyem9cDSd
🚨 HORROR FOOTAGE: TERROR IN MONTREAL - ARMED SUSPECT IN CAMO CLOTHING OPENS FIRE ON POLICE pic.twitter.com/OJYWY50547— Breaking911 (@Breaking911) June 22, 2026
#Canada 🇨🇦: A gunman carried out a shooting attack and shot at least two police officers in Côte-des-Neiges, #Montreal.— The Daily Atlantic (@dailyatlnews) June 22, 2026
The perpetrator was armed with what appears to be a “SKS” rifle fitted with a foregrip —with at least six 7.62x39mm rounds. pic.twitter.com/HtYasYUbjZ
Seth Hatfield, l'auteur de la fusillade du 22 juin à Montréal, étudiant en philosophie, est un individu atypique dans la mouvance «incell» :— Yves Claudé yclaude (@yclaude) June 23, 2026
Son argumentaire de combat, élaboré dans son manifeste insurrectionnel et meurtrier, se veut «scientifique», anthropologique, utilisant la…
Le tireur Seth Hatfield aurait laissé derrière lui un manifeste anti-féministe incel.— Mehdi Betata (@MehdiBetata) June 23, 2026
Encore une fois, l'extrême-droite tue.
Et aujourd'hui, elle vient de causer la mort du policier Mohamed Lamine Benredouane et du rabbin Michael Moshe Mizrahi.
La droite radicale est un fléau.
Marrakech: une influenceuse d’origine algérienne condamnée à un an de prison pour outrage
🇲🇦🇫🇷 JUSTICE — le tribunal de Marrakech a condamné l’influenceuse française d’origine algérienne (pseudo Yass Naubelle) à 1 an de prison ferme pour diffamation, injures et atteinte à une institution publique. Elle reste incarcérée au Maroc. https://t.co/2lrt8jVn47— The NEWS (@thenews_fr) June 23, 2026
قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق المؤثرة الفرنسية من أصول جزائرية "ياسمين و."، المعروفة على منصة "تيك توك" باسم Yass Naubelle.— Harbaz Nabil🇲🇦 (@HarbazNabil) June 22, 2026
وكانت المعنية قد زارت مدينة مراكش في رحلة سياحية قصيرة، قبل أن تنشر مقاطع فيديو تضمنت إساءات… pic.twitter.com/mmfgaAAlCc
Casablanca: début des opérations de démolition du bidonville de Sidi Abdellah Belhaj à Aïn Sebaâ
Europe: des records de chaleur enregistrés dans plusieurs pays d’Europe centrale
🔴🎙️ "Il y a une forme de sidération chez moi", réagit Sébastien Thomas, journaliste météo France Télévisions, à la canicule. "J'ai annoncé 43 degrés à Nantes (...) dans les années 80/90, 30 degrés c'était déjà un événement." #JT20h pic.twitter.com/8K4pHJqOni— Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) June 22, 2026
Flash info 🚨— Arkanovius (@Arkanovius) June 21, 2026
Arrêtez de surjouer la surprise à la TV avec vos cartes météo à 40°C!
Même si le climat global se réchauffe, la vraie raison pour laquelle on étouffe autant dans nos communes, c'est qu'on a tellement bétonné partout que le sol garde la chaleur.
Le coupable ?… pic.twitter.com/QOi2PnTvzE
One of the worst heatwaves in European history is underway.— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) June 22, 2026
Peak high temperatures forecast this week:
France: 45°C / 113°F Monday-Tuesday
London: 39°C / 102°F
Amsterdam: 34°C / 93°F
Berlin: 38°C / 100°F
Paris: 41°C / 106°F pic.twitter.com/1tBeFtHJ3x
🇮🇹 Italy raises heat alerts as African heat wave grips parts of Europe— Anadolu English (@anadoluagency) June 23, 2026
🌡️ Authorities expand red alerts to multiple cities as extreme temperatures prompt warnings to limit outdoor activity pic.twitter.com/eMTMf4kWMp
📌 This is scary 😟 You can feel the stagnant, hot air (Heat Dome) we ighing down on us ☀️ 😰 It's only June and this heat wave is already unbearable and causing immense suffering, which is the enemy of all of Europe. This is officially climate "rampage" ⁉️... 🔥 https://t.co/Cd2kUmtoWX— Kovács Anna (@anna273422) June 23, 2026