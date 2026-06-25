Société

Le Maroc revient à l’heure GMT dès le 20 septembre

Mustapha Baïtas, porte-parole du gouvernement, le 25 juin 2026.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 25/06/2026 à 15h18

VidéoLe Maroc dit adieu au GMT+1. Annoncée ce jeudi par le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, la décision de rétablir définitivement l’heure légale GMT entrera en vigueur le 20 septembre, soit trois jours avant les élections législatives.

À l’issue du Conseil de gouvernement tenu ce jeudi 25 juin, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, a indiqué que la date d’application du retour à l’heure légale du Royaume sera le dimanche 20 septembre 2026.

Lors de son point de presse hebdomadaire, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a expliqué que cette décision répond à une demande récurrente exprimée par une large partie des citoyens, mais aussi par plusieurs formations de l’opposition. Son entrée en vigueur interviendra quelques jours avant les élections législatives prévues le 23 septembre 2026, un calendrier qui n’a pas échappé aux observateurs.

Dans une déclaration accordée aux chaînes du pôle public, Aziz Akhannouch a indiqué que cette révision du régime horaire est le fruit d’une série de concertations menées au sein de la majorité gouvernementale, ainsi que d’une prise en compte des attentes exprimées par les citoyens.

Le Chef du gouvernement a rappelé qu’une pétition citoyenne réclamant l’abandon de l’heure supplémentaire (GMT+1) au profit du retour à l’heure dite «naturelle» avait recueilli plus de 200.000 signatures.

Abordant un autre dossier, Mustapha Baïtas est revenu sur les résultats du dialogue social. Il a affirmé que celui-ci avait permis de dégager des revalorisations salariales d’une ampleur inédite, précisant que «l’enveloppe consacrée aux augmentations est passée de 8 milliards à 47 milliards de dirhams au cours de ce mandat».

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 25/06/2026 à 15h18
#GMT#Mustapha Baitas#Heure légale#Aziz Akhannouch#Élections#dialogue social#salaires#Pétition

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