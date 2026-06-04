Législatives 2026: le RNI valide la candidature de l’outsider Taha El Joumani dans «la circonscription de la mort» à Rabat

Le Rassemblement national des indépendants (RNI), principal parti de la majorité gouvernementale, a validé la candidature de Taha El Joumani en tant que tête de liste dans la circonscription de l’Océan à Rabat en vue des élections législatives de septembre prochain, ont indiqué ce jeudi plusieurs sources concordantes.

Cette circonscription, considérée comme l’une des plus disputées de la capitale et souvent qualifiée de «circonscription de la mort» en raison du poids politique de ses candidats, devrait être le théâtre d’une compétition particulièrement relevée. Plusieurs figures politiques de premier plan y sont déjà annoncées, notamment l’ancien ministre PJDiste Mustapha El Khalfi, l’ex-ministre socialiste et dirigeant de l’USFP Abdelkrim Benatiq, ainsi que l’actuel ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaid. À ces candidatures s’ajoute celle du député et homme d’affaires Nabil Dakhch, représentant du Mouvement populaire.

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Selon les mêmes sources, le RNI a finalement choisi de ne pas reconduire Saïd Benbarek, qui occupait jusqu’ici cette position. Époux de l’ancienne maire de Rabat, Asmaa Rhlalou, il conserve toutefois ses fonctions de coordinateur régional du parti dans la région Rabat-Salé-Kénitra.

Diplômé en sciences politiques et actif dans le monde de l’entreprise, Taha El Joumani appartient à la nouvelle génération de profils que le RNI entend promouvoir. Il est également le petit-fils de feu Haj Khatri Saïd Ould Joumani, figure historique des provinces du Sud et ancien président de la Jemâa de Laâyoune. Sa désignation s’inscrit dans la stratégie de renouvellement des élites politiques engagée par le parti à l’approche des prochaines échéances électorales.