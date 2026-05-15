Listes électorales: une révision exceptionnelle ouverte jusqu’au 13 juin 2026

Jamal Krimi Benchekroun, membre du bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS). (Y.Mannan/Le360)

Une opération exceptionnelle de révision des listes électorales générales se tient, à travers l’ensemble du territoire national, du 15 mai au 13 juin 2026. Elle vise à permettre aux citoyens non inscrits de jouir de leur droit de vote lors du scrutin législatif prévu le mercredi 23 septembre.

Dans un entretien accordé à Le360, Jamal Krimi Benchekroun, membre du bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS, opposition), a expliqué que cette révision s’inscrit dans le cadre d’un décret gouvernemental récemment approuvé lors d’une réunion du Conseil de gouvernement.

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, s’est récemment réuni, a rappelé Jamal Krimi Benchekroun, ancien député de Salé, avec les partis politiques afin d’informer les principaux acteurs de l’arsenal juridique devant encadrer les prochaines législatives. Cette rencontre avait également pour objectif de garantir l’organisation du scrutin dans un esprit de responsabilité et de transparence.

Le cadre juridique et organisationnel prévoit notamment des sanctions coercitives en cas de fraude, qu’il s’agisse d’achat de voix avéré, de corruption ou de propagande mensongère. Il comprend également des mesures incitatives destinées à soutenir financièrement les candidatures des jeunes.

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Pour rappel, le nombre d’électeurs actuellement inscrits sur les listes électorales générales au Maroc est estimé à environ 16,5 millions, dont 65,8% d’hommes, le reste étant constitué de femmes, selon les chiffres provisoires du ministère de l’Intérieur pour les échéances à venir.

Le ministère cherche ainsi à élargir le corps électoral, alors qu’environ 12 millions de citoyens en âge de voter ne seraient toujours pas inscrits, sur un potentiel électoral estimé à près de 28 millions de personnes.

À travers cette révision exceptionnelle, l’enjeu dépasse la simple mise à jour administrative des listes. Il s’agit, pour les autorités, de réduire l’écart entre le nombre de citoyens en âge de voter et celui des électeurs effectivement inscrits, dans la perspective d’un scrutin législatif dont la participation constituera, une fois encore, l’un des principaux indicateurs politiques.