Politique

Listes électorales: une révision exceptionnelle ouverte jusqu’au 13 juin 2026

Jamal Krimi Benchekroun, membre du bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS). (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 15/05/2026 à 16h32

VidéoÀ quelques mois des élections législatives prévues le mercredi 23 septembre, le ministère de l’Intérieur lance une opération exceptionnelle de révision des listes électorales. Objectif: élargir le corps électoral en permettant aux citoyens non encore inscrits d’accomplir cette démarche dans les délais fixés.

Une opération exceptionnelle de révision des listes électorales générales se tient, à travers l’ensemble du territoire national, du 15 mai au 13 juin 2026. Elle vise à permettre aux citoyens non inscrits de jouir de leur droit de vote lors du scrutin législatif prévu le mercredi 23 septembre.

Dans un entretien accordé à Le360, Jamal Krimi Benchekroun, membre du bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS, opposition), a expliqué que cette révision s’inscrit dans le cadre d’un décret gouvernemental récemment approuvé lors d’une réunion du Conseil de gouvernement.

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, s’est récemment réuni, a rappelé Jamal Krimi Benchekroun, ancien député de Salé, avec les partis politiques afin d’informer les principaux acteurs de l’arsenal juridique devant encadrer les prochaines législatives. Cette rencontre avait également pour objectif de garantir l’organisation du scrutin dans un esprit de responsabilité et de transparence.

Le cadre juridique et organisationnel prévoit notamment des sanctions coercitives en cas de fraude, qu’il s’agisse d’achat de voix avéré, de corruption ou de propagande mensongère. Il comprend également des mesures incitatives destinées à soutenir financièrement les candidatures des jeunes.

Lire aussi : Législatives 2026: Laftit se réunit avec les dirigeants des partis politiques non représentés au Parlement

Pour rappel, le nombre d’électeurs actuellement inscrits sur les listes électorales générales au Maroc est estimé à environ 16,5 millions, dont 65,8% d’hommes, le reste étant constitué de femmes, selon les chiffres provisoires du ministère de l’Intérieur pour les échéances à venir.

Le ministère cherche ainsi à élargir le corps électoral, alors qu’environ 12 millions de citoyens en âge de voter ne seraient toujours pas inscrits, sur un potentiel électoral estimé à près de 28 millions de personnes.

À travers cette révision exceptionnelle, l’enjeu dépasse la simple mise à jour administrative des listes. Il s’agit, pour les autorités, de réduire l’écart entre le nombre de citoyens en âge de voter et celui des électeurs effectivement inscrits, dans la perspective d’un scrutin législatif dont la participation constituera, une fois encore, l’un des principaux indicateurs politiques.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 15/05/2026 à 16h32
#Élections#Législatives#Vote#PPS#Ministère de l'Intérieur#Abdelouafi Laftit

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