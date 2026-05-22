Politique

Rachid Talbi Alami se porte candidat aux législatives de septembre

Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants.

À quelques mois des élections législatives prévues le 23 septembre 2026, Rachid Talbi Alami a annoncé publiquement sa candidature pour un nouveau mandat parlementaire. Invité de l’émission «Le débat continue» sur la SNRT, le dirigeant du RNI a défendu la nécessité de conjuguer expérience politique et renouvellement générationnel au sein du parti de la majorité.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 22/05/2026 à 14h00

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a annoncé sa candidature aux élections législatives prévues le mercredi 23 septembre 2026. Figure du Rassemblement national des indépendants (RNI), le responsable politique a confirmé son intention de briguer un nouveau mandat lors de l’émission «Le débat continue», diffusée jeudi soir sur la SNRT.

Commentant cette nouvelle candidature, Rachid Talbi Alami a invoqué un adage populaire: «Le nouveau séduit, mais de l’ancien ne t’en défais jamais», une manière pour lui de défendre la complémentarité entre renouvellement générationnel et expérience politique au sein du parti de la Colombe.

Le président de la première Chambre a estimé que le RNI avait encore besoin de cadres expérimentés, parallèlement à l’émergence de nouvelles générations de responsables politiques au sein de la formation. Il a également salué le rôle de Mohamed Chaouki, qu’il considère comme un acteur appelé à jouer un rôle central dans la dynamique interne du parti à l’approche des prochaines échéances électorales.

Lire aussi : Listes électorales: une révision exceptionnelle ouverte jusqu’au 13 juin 2026

Au cours de l’émission, Talbi Alami a également défendu son bilan à la tête de l’institution législative. Il est notamment revenu sur les prérogatives constitutionnelles du Parlement, le respect du processus législatif ainsi que le rôle de la diplomatie parlementaire dans la défense des intérêts stratégiques du Royaume sur la scène internationale.

Né en 1958 à Tétouan, Rachid Talbi Alami a occupé plusieurs fonctions ministérielles et responsabilités territoriales au cours de sa carrière politique, s’imposant au fil des années comme l’une des figures influentes du RNI et de la majorité gouvernementale.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 22/05/2026 à 14h00
#Rachid Talbi Alami#Législatives#Parlement#partis politique#RNI

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