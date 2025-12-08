Politique

Investiture du président réélu de Côte d’Ivoire: le roi Mohammed VI représenté par Rachid Talbi Alami

Le roi Mohammed VI et le président ivoirien Alassane Ouattara.

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a représenté le roi Mohammed VI, lundi à Abidjan, à la cérémonie d’investiture du président réélu de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara.

Le 08/12/2025 à 16h04

Lors de cette cérémonie, qui a eu lieu au Palais Présidentiel dans la capitale économique ivoirienne, Alassane Ouattara a prêté serment en tant que président de la Côte d’Ivoire pour un nouveau mandat de cinq ans, en présence de plusieurs chefs d’État et de gouvernement, de présidents d’institutions ainsi que de représentants d’organisations internationales et de délégations étrangères.

Le roi Mohammed VI avait adressé un message de félicitations au président ivoirien, Alassane Ouattara, suite à sa réélection à la présidence de la République de Côte d’Ivoire.

Dans ce message, le Souverain avait exprimé à Alassane Ouattara ses félicitations chaleureuses et ses vœux les meilleurs de réussite dans ses hautes fonctions, tout en se réjouissant de la perspective de travailler avec le président ivoirien en vue de porter toujours plus haut le partenariat stratégique entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d’Ivoire.

