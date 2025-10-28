Le roi Mohammed VI félicite Alassane Ouattara suite à sa réélection à la présidence de la république de Côte d’Ivoire

Dans ce message, le Souverain exprime à Ouattara ses félicitations chaleureuses et ses vœux les meilleurs de réussite dans ses hautes fonctions.

«Je suis convaincu que vous continuez à œuvrer avec énergie et détermination au service de la Côte d’Ivoire et de son peuple», écrit le Roi, tout en se réjouissant de la perspective de travailler avec le président ivoirien en vue de porter toujours plus haut le partenariat stratégique entre le Maroc et la Côte d’Ivoire.

Ce partenariat stratégique, poursuit le Souverain, constitue un modèle exceptionnel de coopération entre deux pays africains, unis par les mêmes valeurs de fraternité, de solidarité et de considération mutuelle.

Lire aussi : Alassane Ouattara réélu président de la Côte d’Ivoire avec un score fleuve

Le roi Mohammed VI assure Alassane Ouattara de toute l’estime qu’il porte à ces liens privilégiés et de sa constante disposition «à poursuivre notre action concertée en faveur d’une coopération toujours plus ambitieuse, œuvrant à la prospérité de nos deux peuples et de notre Continent».