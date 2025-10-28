Le Roi félicite Paul Biya à l’occasion de sa réélection à la présidence de la république du Cameroun

Le roi Mohammed VI et le président de la République du Cameroun, Paul Biya.

Dans ce message, le Roi exprime à Biya ses félicitations et ses vœux les meilleurs de succès dans ses hautes fonctions au service du peuple camerounais.

«Le Royaume du Maroc et la République du Cameroun sont unis par des liens fraternels d’amitié et de coopération fructueuse aux perspectives constamment prometteuses. Je tiens à vous dire l’importance que J’attache à leur consolidation», souligne le Roi.

Le Souverain a également fait part à Biya de sa disposition à poursuivre l’action concertée en faveur d’un partenariat renforcé tant au niveau bilatéral que continental.