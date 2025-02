Le Roi félicite Mahmoud Ali Youssouf après son élection à la présidence de la commission de l’UA

Dans ce message, le roi Mohammed VI exprime à Mahmoud Ali Youssouf ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de succès dans l’exercice de ses hautes fonctions.

Le Souverain affirme que la confiance placée en Mahmoud Ali Youssouf est une marque de reconnaissance et de considération de sa compétence en tant que grand homme d’État dans ce pays frère, le Djibouti, ainsi que de son expérience diplomatique avérée, de son professionnalisme et de ses nobles qualités humaines.

Lire aussi : Commission de l’UA: Ali Mahamoud Youssouf nouveau président

«Nous sommes totalement convaincu que la commission de l’Union africaine trouvera en votre personne un dirigeant expérimenté, soucieux et engagé à défendre les questions de développement, de paix et de sécurité dans notre continent africain», souligne le Roi.

À cet égard, le Souverain assure le nouveau président de la commission de l’UA du soutien absolu du Royaume du Maroc à toutes les initiatives visant à servir ces questions, à promouvoir une solidarité agissante et une coopération constructive entre les pays africains, et à relever les différents défis auxquels ils sont confrontés pour réaliser davantage de prospérité et de développement global.