Union africaine: l’Angola assure la présidence pour un an

Le président de la République d’Angola, Joao Lourenço, a officiellement pris ses fonctions de président en exercice de l’Union africaine pour un mandat d’un an, lors de la cérémonie d’ouverture du 38ème sommet ordinaire de l’Union africaine. Il a reçu le drapeau et le marteau, symboles du pouvoir au sein de l’organisation.

Lourenço prend le relais du président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, élu en 2024.

Pour Lourenço, il est essentiel de continuer à œuvrer pour le développement du continent, conformément à l’agenda 2063 de l’UA et à l’agenda 2030 des Nations unies. Il a mis en avant la nécessité de relever les défis liés à la paix et à la sécurité, qui entravent le développement de l’Afrique, soulignant l’expérience de son pays en matière de médiation et de résolution des conflits.

Le nouveau président a également plaidé pour une réforme du financement du développement, notamment via la justice fiscale, l’allègement de la dette et des réformes des institutions financières mondiales, insistant d’autre part sur la nécessité d’investir dans les infrastructures stratégiques pour soutenir l’industrialisation et renforcer la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Joao Lourenço a appelé à une participation plus active de l’Afrique dans la gouvernance mondiale, notamment via son intégration au G20, réaffirmant la demande africaine de deux sièges permanents avec droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU.

Par ailleurs, il a souligné l’urgence de la lutte contre le changement climatique et la nécessité d’un engagement fort pour la protection des océans et du développement de l’économie bleue.

Les travaux du 38ème sommet ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine ont démarré samedi au siège de l’organisation panafricaine à Addis-Abeba avec la participation du Maroc.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita y représente le roi Mohammed VI.