Dernière année législative: ce qu’il reste à faire, selon le roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI à l’ouverture de la session parlementaire d’automne.

Dans son discours adressé, ce vendredi 10 octobre, à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire d’automne, le roi Mohammed VI a mis les élus face à leurs responsabilités. À l’approche de la fin de leur mandat, le Souverain a exigé rigueur, engagement et fidélité à l’intérêt supérieur de la Nation.

Par Hajar Kharroubi
Le 10/10/2025 à 18h31

C’est un discours de mobilisation qui a marqué, ce vendredi 10 octobre, l’ouverture de la session parlementaire d’automne. À quelques mois de la fin de la législature, le roi Mohammed VI a fixé une feuille de route claire aux représentants de la Nation. Un discours dense, à la fois d’encouragement et d’exigence, qui trace les priorités de l’année législative et rappelle la responsabilité collective des institutions représentatives dans le développement national. L’heure n’est plus aux bilans mais à l’action.

«C’est l’occasion de vous assurer du prix que Nous attachons à votre travail, qu’il soit d’ordre législatif ou qu’il se rapporte au contrôle de l’action gouvernementale et à l’évaluation des politiques publiques», a déclaré le Souverain devant les membres des deux Chambres réunies. Des propos qui soulignent le rôle central du Parlement dans la mise en œuvre des réformes et la défense de l’intérêt général.

Le Roi a rendu hommage «aux efforts déployés pour relever le niveau de performance de la diplomatie partisane et parlementaire afin de mieux servir les Causes supérieures de la Nation». Il a cependant appelé à aller plus loin en soulignant la nécessité «d’un travail plus appliqué et plus efficace» dans une logique de coopération et de complémentarité avec la diplomatie officielle.

Lire aussi : Ouverture du Parlement: développement local et justice sociale au cœur du discours du Roi

Le Souverain a ensuite rappelé l’importance de cette ultime année législative: «Comme il s’agit, pour les membres de la Chambre des Représentants, de la dernière année de leur mandat, Nous vous invitons à vous employer avec sérieux et responsabilité à mener à bonne fin les processus législatifs, à mettre en œuvre les programmes et les projets en chantier, à demeurer alertes et engagés à plaider la cause des citoyens.» L’invitation est directe et sans détour. Pas de temps à perdre, pas de place pour les calculs électoraux.

Conjuguer grands chantiers et justice sociale

Le Souverain a tenu à dissiper toute idée d’opposition entre les chantiers structurants et les politiques sociales: «Il ne devrait y avoir ni antinomie ni rivalité entre les grands projets nationaux et les programmes sociaux, tant que le but recherché est de développer le pays et d’améliorer les conditions de vie des citoyens, où qu’ils soient.»

Le Roi a également mis l’accent sur l’importance de la proximité avec les citoyens. C’est pourquoi, «une attention particulière doit être portée à l’encadrement des citoyens et à la communication autour des initiatives engagées par les pouvoirs publics, et des différentes lois et décisions, notamment celles ayant trait directement aux droits et aux libertés des citoyens».

Cette dernière année de la législature est donc une étape décisive. «L’année qui se profile devant nous abonde en projets et en défis», a rappelé le Roi. Le message est clair, l’heure est à l’unité nationale autour des grands objectifs. «Nous attendons de vous tous, au gouvernement comme au Parlement, en tant que Majorité et au sein de l’Opposition, que vous mobilisiez toutes les énergies et toutes les potentialités et que vous fassiez prévaloir les intérêts supérieurs de la Nation et des citoyens», a affirmé le Souverain.

Lire aussi : Discours du Trône. Le Roi appelle à une nouvelle génération de politiques publiques pour un développement humain équitable et durable

L’appel royal place ainsi chaque acteur politique devant ses responsabilités. La dernière année législative n’est pas une année de transition mais bien une année d’action, de concrétisation et de résultats. Les élus sont invités à dépasser les logiques partisanes et à se concentrer sur l’essentiel, à savoir le service de la Nation.

Le discours s’est achevé sur un appel à la probité et à l’abnégation: «Soyez, que Dieu vous garde, dignes de la confiance placée en vous et à la hauteur de la responsabilité qui vous incombe. Faites aussi preuve d’intégrité, d’engagement et d’abnégation au service de la Patrie.» Et de rappeler la parole divine: «Quiconque fait un bien fût-ce du poids d’un atome, le verra, et quiconque fait un mal fût-ce du poids d’un atome, le verra.» Un message solennel qui scelle le ton d’une année législative décisive.

#Roi Mohammed VI#Discours royal#Parlement

Le roi Mohammed VI ordonne une fatwa exhaustive sur la Zakat

Le roi Mohammed VI: «Il n'y a pas d'ordre viable sans règles»

Sahara: comment le Roi Mohammed VI a rallié le monde à la vision du Royaume

Diplomatie de l'équilibre, la formule gagnante du roi Mohammed VI

