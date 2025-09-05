Politique

Le roi Mohammed VI ordonne une fatwa exhaustive sur la Zakat

Le roi Mohammed VI présidant la quatrième causerie religieuse du mois sacré de ramadan 1445 de l’hégire, au Palais royal à Casablanca, le 28 mars 2024.

Le roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a bien voulu ordonner au Conseil supérieur des Oulémas d’émettre une fatwa exhaustive clarifiant les règles de la Charia au sujet de la Zakat, indique un communiqué du Conseil.

Voici la traduction du communiqué du Conseil supérieur des Oulémas:

«Le Conseil supérieur des Oulémas annonce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, a bien voulu ordonner audit Conseil d’émettre une fatwa exhaustive clarifiant les dispositions de la Charia au sujet de la Zakat, afin que l’ensemble des citoyens et citoyennes puissent en prendre connaissance. La finalité suprême de l’émission de cette fatwa est purement scientifique et informative, à savoir répondre aux nombreuses questions soulevées par les gens à ce sujet, notamment celles relatives à la Zakat sur les revenus issus des nouvelles activités de la vie économique moderne comme les rémunérations, les services et les divers investissements et transactions, et aussi pour ce qui est du seuil minimum, des montants et des délais de règlement.

En exécution de l’Ordre d’Amir Al Mouminine, que Dieu Le préserve, l’instance scientifique chargée des fatwas, se penchera sur ce sujet avec l’aide potentielle d’experts, tandis que le Conseil se chargera de rendre publique la fatwa dans un délai d’un mois. Par la suite, le Conseil va lancer un site sur internet dédié aux questions liées à la Zakat via lequel les citoyens posent leurs questions et reçoivent les réponses.

Ainsi, à travers Cet Ordre, Amir Al Mouminine, que Dieu Le préserve, ne fait que suivre la voie de Son Aïeul, le Prophète Sidna Mohammed, Paix et Salut sur Lui, dans l’accomplissement du devoir de rappel, d’enseignement et de prédication, Lui qui a dit ‘Ala hal ballaght, Ala hal ballaght’ (j’ai transmis, j’ai transmis), d’autant plus que le monde célèbre cette année l’anniversaire du 15ème siècle de la naissance du Prophète, Paix et Salut sur Lui.

Puisse Dieu préserver Sa Majesté, Amir Al-Mouminine, fidèle protecteur des cultes de la religion.

Dieu L’Audient, exauce les vœux de ceux qui L’implorent».

