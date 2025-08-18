Politique

Le roi Mohammed VI ordonne l’envoi d’une aide humanitaire supplémentaire à Gaza

Une partie de l'aide marocaine acheminée à la population de Gaza.

Lors d'un précédent convoi d'aide marocaine en faveur de la population de Gaza.

Le roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, a donné ses très hautes instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire supplémentaire au profit des habitants de Gaza.

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/08/2025 à 21h45

En témoignage du soutien permanent et de la solidarité tangible du roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, envers le peuple palestinien frère, le Souverain a donné ses très hautes instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire supplémentaire au profit des habitants de Gaza, indique, lundi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Cette aide est composée d’environ 100 tonnes de denrées alimentaires et de médicaments, spécifiquement destinés aux catégories vulnérables, particulièrement les enfants et les nourrissons, précise la même source.

Lire aussi : Gaza: l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif déploie la cinquième phase de la campagne d’aide humanitaire

Le Roi a tenu à ce que cette aide humanitaire soit, comme les précédentes, acheminée par voie aérienne, afin d’atteindre de manière urgente et directe les bénéficiaires parmi les frères palestiniens.

Cette initiative royale généreuse reflète la préoccupation constante du Roi quant à la situation humanitaire critique que traverse la population de Gaza, ainsi que l’engagement indéfectible du Souverain à soulager ses souffrances, conclut le communiqué.

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/08/2025 à 21h45
#Roi Mohammed VI#Gaza#aide humanitaire

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

À Gaza, l’aide humanitaire envoyée par le roi Mohammed VI est en cours de distribution, selon Salem Cherkaoui

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le Roi Mohammed VI ordonne l’envoi d’une aide humanitaire et médicale d’urgence à Gaza

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Gaza: l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif déploie la cinquième phase de la campagne d’aide humanitaire

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Maroc-Palestine. Bayt Mal Al Qods apporte son secours à 800 enfants

Articles les plus lus

1
Drame de Oued El Harrach: le régime algérien dévoile ses divisions et cache son impéritie derrière des boucs émissaires
2
Agadir: le ras-le-bol monte avec les bouchons sur la route vers Taghazout
3
Les poètes ont toujours raison
4
Réserves d’or: avec un stock de 22 tonnes, le Maroc se maintient au 63ème rang mondial
5
Salim Djellab, faux élu français et vrai propagandiste du Polisario: itinéraire d’un agent d’influence ordinaire
6
La boîte noire de la diplomatie algérienne: les confidences d’Abdelmajid Adjali sur le séparatisme
7
Anticiper, neutraliser, protéger ou comment le Maroc a hissé son renseignement au rang d’arme stratégique
8
Tindouf, l’enfermement organisé: le huis clos des séquestrés
Revues de presse

Voir plus