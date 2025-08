À Gaza, l’aide humanitaire envoyée par le roi Mohammed VI est en cours de distribution, selon Salem Cherkaoui

En tant que président du Comité Al Qods, le Roi a obtenu l’envoi immédiat de cette aide humanitaire à Gaza. Cette aide est destinée aux Gazaouis, qui souffrent de maladies dues à la destruction du système de santé, mais aussi de la faim et de la malnutrition, une situation qui affecte particulièrement les nourrissons, les enfants, les femmes et les personnes âgées.

Dans un entretien avec Le360, Mohamed Salem Cherkaoui a affirmé que le Royaume du Maroc a été l’un des rares pays à envoyer une aide directe aux populations de Gaza et d’El Qods. Cette aide se compose de 180 tonnes de vivres, de médicaments et d’aliments, dont du lait pour nourrisson. Elle a été acheminée dans différentes zones palestiniennes, illustrant le rôle primordial du souverain pour mettre fin à la tragédie palestinienne.

«Depuis octobre 2023, nous avons organisé de grandes opérations humanitaires, notamment en mars et en juin 2024», a déclaré le responsable de Bayt Mal Al-Qods Al-Sharif. Il a précisé que les 180 tonnes d’aide les plus récentes ont été distribuées aux déplacés des camps de Khan Younès, au sud, de Deir al-Balah, au centre, ainsi que dans les camps de Nusseirat, Al-Bureij et Al-Maghazi. «D’autres lots devraient arriver prochainement dans le nord de Gaza. C’est essentiel pour combattre la famine et le quasi-effondrement du système de santé, car ces équipements sont vitaux.»

Il s’agit d’une véritable démonstration de solidarité internationale. Le peuple palestinien, a-t-il précisé, a accueilli cette aide marocaine avec gratitude. «C’est extrêmement important, d’autant plus que peu de pays ont agi comme le Maroc, en passant par les passages terrestres. D’autres ont envoyé des aides par avion, causant malheureusement parfois des pertes humaines au sol.»

Grâce au prestige de Sa Majesté et à la diplomatie marocaine, le Maroc a choisi de faire parvenir cette aide de manière directe et humaine pour «préserver la sécurité des bénéficiaires et garantir leur dignité, car tous ne peuvent aller chercher l’aide eux-mêmes, certains restant dans les tentes pour diverses raisons». Pour Mohamed Salem Cherkaoui, le soutien marocain à la Palestine est «fondamental et constant».

De plus, les Palestiniens se souviennent avec gratitude des hôpitaux marocains, notamment dans les zones où ils ont été installés. Le responsable a rappelé que le Maroc a également lancé des projets sur le terrain, comme le Collège Roi Hassan II dans la région de Maghraqa, au nord de Netzarim, malheureusement touché par les frappes. Ce projet avait été financé personnellement par Sa Majesté pour 7 millions de dollars. Il y a aussi l’Hôpital du Croissant à Tel al-Hawa, au centre de Gaza, qui est toujours opérationnel. Ce soutien constant et solidaire, a-t-il souligné, se poursuit «sans slogans ni surenchères, grâce à la diplomatie marocaine, à l’Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Sharif et aux initiatives personnelles de Sa Majesté, que Dieu le protège».