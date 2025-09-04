Politique

Les ministres arabes des AE saluent les efforts du Roi pour la défense d’Al-Qods

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lors de la 164e session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, le 4 septembre 2025 au Caire.

Les ministres arabes des Affaires étrangères ont réitéré, lors de la 164ème session du Conseil de la Ligue arabe tenue jeudi au Caire, leur soutien au rôle du Comité Al-Qods, présidé par le roi Mohammed VI, saluant les efforts déployés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/09/2025 à 20h36

Dans une résolution relative aux «développements et violations israéliennes à Al-Qods occupée», les membres du Comité ministériel arabe chargé de l’action internationale face aux mesures israéliennes illégales à Al-Qods ont salué, à l’occasion de 10ème réunion, tenue en marge des travaux de la session, les efforts soutenus de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour la défense de la Ville Sainte.

De même, ils se sont félicités des projets réalisés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, sous la supervision du Souverain, pour l’ancrage des Maqdessis sur leur terre et le soutien à leur résilience.

D’autre part, le rapport intersession (163ème - 164ème) du Secrétaire général a mis en avant l’aide humanitaire et médicale d’urgence envoyée sur ordre du roi Mohammed VI, le 30 juillet 2025, en faveur de la population de la bande de Gaza.

