Les ministres arabes des AE saluent les efforts du Roi pour la défense d’Al-Qods

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lors de la 164e session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, le 4 septembre 2025 au Caire.

Dans une résolution relative aux «développements et violations israéliennes à Al-Qods occupée», les membres du Comité ministériel arabe chargé de l’action internationale face aux mesures israéliennes illégales à Al-Qods ont salué, à l’occasion de 10ème réunion, tenue en marge des travaux de la session, les efforts soutenus de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour la défense de la Ville Sainte.

De même, ils se sont félicités des projets réalisés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, sous la supervision du Souverain, pour l’ancrage des Maqdessis sur leur terre et le soutien à leur résilience.

D’autre part, le rapport intersession (163ème - 164ème) du Secrétaire général a mis en avant l’aide humanitaire et médicale d’urgence envoyée sur ordre du roi Mohammed VI, le 30 juillet 2025, en faveur de la population de la bande de Gaza.