Législatives 2026: «La maire de Rabat n’a jamais cessé ses activités partisanes», selon le RNI

Contrairement aux informations ayant circulé ces derniers jours, la présidente du Conseil communal de Rabat, Fatiha El Moudni, n’a à aucun moment mis fin à ses activités politiques au sein du Rassemblement national des indépendants (RNI), a assuré, samedi 6 juin, un responsable du parti de la majorité.

Contactée par Le360, une source du RNI, ayant requis l’anonymat, a catégoriquement démenti les rumeurs faisant état d’un retrait de l’élue de la vie partisane à la suite du processus d’investiture pour les élections législatives prévues le mercredi 23 septembre 2026.

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Selon cette même source, Fatiha El Moudni «n’a jamais sollicité une quelconque investiture au nom du RNI» pour ce scrutin. «Elle demeure une cadre du parti et continue d’y exercer pleinement ses responsabilités», affirme-t-elle.

Quant à Adil El Atrassi, président de l’arrondissement du Souissi à Rabat, présenté par certaines sources comme ayant pris ses distances avec le RNI après n’avoir pas obtenu l’investiture du parti, la même source assure que le dialogue reste ouvert. «Des contacts ont eu lieu vendredi avec l’intéressé», indique-t-elle, précisant que des discussions sont en cours pour dépasser ce différend.

Contactés par notre rédaction, Fatiha El Moudni et Adil El Atrassi n’ont pas donné suite à nos demandes de réaction au moment de la publication de cet article.