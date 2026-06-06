Politique

Législatives 2026: «La maire de Rabat n’a jamais cessé ses activités partisanes», selon le RNI

La maire de Rabat, Fatiha El Moudni, présidant le Conseil communal du 3 octobre 2024 (Y.Mannan/Le360).

La maire de Rabat, Fatiha El Moudni, présidant le Conseil communal du 3 octobre 2024 (Y.Mannan/Le360).

Alors que des rumeurs faisaient état d’un retrait de Fatiha El Moudni de la vie partisane, le RNI dément catégoriquement toute rupture entre la maire de Rabat et le parti de la majorité. La formation de la Colombe assure également poursuivre le dialogue avec Adil El Atrassi, dont la situation avait suscité des interrogations après le processus d’investiture pour les législatives de septembre prochain.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 06/06/2026 à 16h08

Contrairement aux informations ayant circulé ces derniers jours, la présidente du Conseil communal de Rabat, Fatiha El Moudni, n’a à aucun moment mis fin à ses activités politiques au sein du Rassemblement national des indépendants (RNI), a assuré, samedi 6 juin, un responsable du parti de la majorité.

Contactée par Le360, une source du RNI, ayant requis l’anonymat, a catégoriquement démenti les rumeurs faisant état d’un retrait de l’élue de la vie partisane à la suite du processus d’investiture pour les élections législatives prévues le mercredi 23 septembre 2026.

Lire aussi : Législatives 2026: le RNI valide la candidature de l’outsider Taha El Joumani dans «la circonscription de la mort» à Rabat

Selon cette même source, Fatiha El Moudni «n’a jamais sollicité une quelconque investiture au nom du RNI» pour ce scrutin. «Elle demeure une cadre du parti et continue d’y exercer pleinement ses responsabilités», affirme-t-elle.

Quant à Adil El Atrassi, président de l’arrondissement du Souissi à Rabat, présenté par certaines sources comme ayant pris ses distances avec le RNI après n’avoir pas obtenu l’investiture du parti, la même source assure que le dialogue reste ouvert. «Des contacts ont eu lieu vendredi avec l’intéressé», indique-t-elle, précisant que des discussions sont en cours pour dépasser ce différend.

Contactés par notre rédaction, Fatiha El Moudni et Adil El Atrassi n’ont pas donné suite à nos demandes de réaction au moment de la publication de cet article.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 06/06/2026 à 16h08
#Rabat#élus#RNI#Législatives

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