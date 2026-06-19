Casablanca: les plaintes se multiplient contre les désagréments causés par les marchands de Derb Omar

Les camions de marchandises de Derb Omar n'ont toujours pas été délocalisés à Mediouna. (A.Gadrouz/Le360)

Situé en plein centre-ville, Derb Omar, cœur du commerce de gros à Casablanca, est aujourd’hui livré au désordre. Les trottoirs et les chaussées sont souvent obstrués par des marchandises, par un chargement et un déchargement sans organisation, ainsi que par la circulation des triporteurs et des porteurs («Taleb Maâchou») qui tirent leurs charrettes sur les lieux.

Ainsi, les ruelles donnant sur l’avenue Lalla Yacout et les autres rues se transforment en zone d’entrepôt à ciel ouvert, fait remarquer le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 20 et 21 juin.

Certains passages, délimités par des barrières en béton, sont devenus des extensions des locaux commerciaux, soulignent les sources du quotidien.

«Cette extension des marchandises sur les trottoirs présente de sérieux dangers pour les piétons, contraints d’emprunter la chaussée à leurs risques et périls», écrit le quotidien.

S’ajoutent à ce tableau, poursuit le quotidien, les opérations de chargement et de déchargement des poids lourds en pleine journée, qui bloquent les voies et provoquent des embouteillages dans la zone. Les autres artères du centre-ville, déjà étroites, sont également asphyxiées, et l’ensemble du quartier devient particulièrement bruyant durant la journée.

Face à cette situation, qui entrave l’accès aux autres établissements et commerces de la zone et nuit à l’attractivité du centre-ville, plusieurs voix appellent les autorités compétentes à intervenir pour libérer l’espace public et imposer le strict respect de la réglementation en vigueur.