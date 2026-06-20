Port de Dakhla Atlantique: le chantier franchit un cap décisif avec la mise en place des quais

Sur le terrain, les travaux ont atteint un stade hautement technique, marqué par la préfabrication et la pose de milliers de blocs en béton. «Nous sommes actuellement dans la zone de préfabrication des blocs destinés aux premiers terminaux du bassin polyvalent, qui comprend deux quais: l’un à -12 mètres, dédié à l’industrie de la pêche, et l’autre à -14 mètres, destiné aux colis lourds», explique Nisrine Iouzzi, directrice de l’aménagement et du suivi de la réalisation du projet.

Ces structures constituent l’ossature des quais. «Il s’agit de blocs massifs, pleins et partiellement armés, conçus selon des études précises pour garantir leur stabilité interne et externe», précise-t-elle.

Au total, près de 9.000 blocs seront nécessaires pour l’ensemble du port. Dans le détail, «pour le quai à -12 mètres, plus de 2.300 blocs sont en cours de fabrication, contre près de 1.850 pour le quai à -14 mètres». Ces éléments reposent sur un sol d’assise préalablement dragué et renforcé afin d’assurer une stabilité optimale face aux contraintes maritimes.

Le chantier enregistre des avancées notables. «À ce stade, les blocs du quai -12 sont réalisés à 85%, avec un taux de pose d’environ 21%», indique la responsable. Une nouvelle étape est imminente: «Une seconde ligne de production sera lancée prochainement pour le quai à -14 mètres, afin d’entamer la pose dès l’année prochaine.»

Les travaux en cours devraient permettre de franchir un cap important d’ici la fin de l’année. «Cette année sera consacrée à la mise en place des blocs et à la réalisation de la poutre de couronnement, avec un objectif de livraison du premier terminal», souligne Nisrine Iouzzi.

Au-delà du bassin polyvalent, le projet prévoit le développement de plusieurs infrastructures complémentaires, dont un bassin de commerce, des quais de services, un terminal hydrocarbures et un terminal à conteneurs. En parallèle, les ouvrages de protection maritime s’étendent sur près de 8 kilomètres, tandis que plus de 60 hectares de terrains sont en cours d’aménagement.

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Doté d’un investissement global de 12,6 milliards de dirhams, le port de Dakhla Atlantique comprendra également un port de pêche, des zones industrielles et logistiques ainsi que des espaces de services, avec pour ambition de stimuler l’investissement et de créer des milliers d’emplois.

À terme, cette infrastructure portuaire ambitionne de positionner Dakhla comme une plateforme logistique majeure sur la façade atlantique africaine. Elle contribuera à renforcer les échanges commerciaux entre le Maroc et son environnement régional, tout en consolidant le rôle du Royaume en tant que porte d’entrée vers l’Afrique.