Bac 2026: Chaimae Essalmi décroche la meilleure moyenne dans l’Oriental

L’excellence a cette année un visage dans la région de l’Oriental: celui de Chaimae Essalmi, élève d’Oujda, qui a réalisé la meilleure performance régionale aux examens du baccalauréat en décrochant une moyenne de 19,31/20 dans la filière Sciences physiques, option français.

«J’ai ressenti une immense joie lorsque j’ai appris ma note. J’étais très heureuse, mais également surprise, car je ne m’attendais pas à figurer parmi les meilleurs résultats de la région», déclare-t-elle.

Pour Chaimae, cette réussite n’est pas le fruit du hasard. «La préparation au baccalauréat commence dès le début de l’année scolaire. Elle exige de la régularité, de la discipline et beaucoup de sérieux», explique-t-elle. «Je remercie Dieu pour cette réussite, ainsi que mes parents, ma famille, mes enseignants et l’ensemble des cadres pédagogiques et administratifs qui m’ont accompagnée tout au long de ce parcours», ajoute-t-elle.

«Je suis profondément reconnaissante envers ma famille et mes professeurs pour leur soutien constant, particulièrement durant la période des examens. Ils ont tout fait pour me permettre de travailler dans les meilleures conditions», poursuit-elle.

Concernant son avenir académique, Chaimae préfère encore prendre le temps de la réflexion. «Je n’ai pas encore décidé mon choix définitif. Plusieurs options m’intéressent, notamment la médecine, l’ingénierie ou encore la poursuite d’études dans de grandes écoles comme l’UM6P», confie-t-elle.

Lire aussi : À Oujda, une course contre la montre pour corriger les épreuves du baccalauréat

À quelques jours de la session de rattrapage, la majorante régionale adresse également un message d’encouragement aux candidats concernés. «Il ne faut surtout pas perdre espoir. Il reste encore du temps pour se préparer sérieusement et donner le meilleur de soi-même. Avec de la détermination, les résultats peuvent être au rendez-vous», conseille-t-elle.

La fierté est tout aussi grande au sein de sa famille. Son père voit dans cette distinction l’aboutissement d’années d’efforts et de persévérance. «Ce résultat est avant tout le fruit du travail et de l’engagement de ma fille tout au long de l’année scolaire», confirme-t-il.

Le père de la jeune fille insiste également sur l’importance de l’accompagnement familial dans la réussite des élèves. «J’invite tous les parents à suivre leurs enfants dès le début de l’année et à s’intéresser régulièrement à leur parcours scolaire, plutôt que d’attendre les derniers mois avant les examens», souligne-t-il. «Le suivi quotidien, le soutien psychologique et les encouragements jouent un rôle essentiel. La réussite est toujours la récompense d’un travail sérieux et constant», conclut-il.

Lire aussi : Tanger: le Bac à 66 ans, Fouzia Daghmoumi y croit

Cette performance individuelle s’inscrit dans une dynamique positive pour l’ensemble de la région de l’Oriental. Selon les chiffres communiqués par l’Académie régionale de l’éducation et de la formation, le taux de réussite à la session ordinaire du baccalauréat de juin 2026 a atteint 81,92%, avec 16.674 candidats scolarisés ayant obtenu leur diplôme. Les filles représentent 60,03% de l’ensemble des admis. L’Académie fait également état de 11.458 candidats ayant décroché une mention, allant de «Assez bien» à «Très bien».

Du côté des candidats libres, 1.315 ont réussi les épreuves, soit un taux de réussite de 39,54%. Les pensionnaires des établissements pénitentiaires ont enregistré un taux de réussite de 85,25%, tandis que celui des candidats en situation de handicap a atteint 80%.

Par ailleurs, 3.641 candidats scolarisés et 2.083 candidats libres se préparent à passer les épreuves de la session de rattrapage prévues les 2, 3 et 4 juillet prochains. Les résultats seront annoncés le 11 juillet.