Société

Agadir: avec 19,56 de moyenne, Rihana Rghibi décroche la meilleure note au bac dans la région Souss-Massa

L'élève Rihana Rghibi, avec sa mère Fatima Ait Addi à sa gauche. (M.Oubarka/Le360)

Par M'hand Oubarka
Le 17/06/2026 à 16h36

VidéoRihana Rghibi, élève de l’établissement privé Al Qalam à Agadir, a décroché la meilleure moyenne de la région Souss-Massa avec un impressionnant 19,56/20 dans la filière Sciences physiques, option français. Une performance qui a suscité l’admiration de sa famille ainsi que des responsables de son établissement.

Rihana Rghibi, élève de l’établissement privé Al Qalam, s’est classée première à l’échelle de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Souss-Massa. La jeune bachelière a obtenu une moyenne générale de 19,56/20 avec la mention «très bien» dans la filière Sciences physiques, option français.

Pour sa famille, cette distinction vient couronner plusieurs années d’efforts et de persévérance. Dans une déclaration pour Le360, Fatima Aït Addi, mère de l’élève, a exprimé sa joie et sa fierté après l’annonce des résultats.

Elle a souligné que cette réussite est le fruit d’un travail de longue haleine accompli par sa fille depuis son plus jeune âge, avec l’accompagnement constant de sa famille, de ses enseignants, des cadres administratifs de l’établissement ainsi que de l’ensemble des acteurs du secteur éducatif.

La mère de Rihana a également remercié toutes les personnes ayant contribué à ce parcours d’excellence, saluant l’assiduité et le sérieux dont sa fille a fait preuve.

Pour Fatima Aït Addi, cette consécration n’est qu’une étape dans un parcours qu’elle espère riche en nouvelles réussites, aussi bien sur le plan académique que professionnel.

Lire aussi : Bac 2026: un taux de réussite de 64,8% à la session de juin

De son côté, Nezha Tassine, directrice générale des établissements Al Qalam à Agadir et Tanger, a adressé ses félicitations à Rihana Rghibi, à sa famille ainsi qu’à l’ensemble des équipes pédagogiques et techniques ayant accompagné l’élève.

La directrice a affirmé dans une déclaration pour Le360 que cette réalisation pédagogique est un succès de toutes les composantes de l’établissement, adressant ses remerciements à tous pour ce qui a été accompli.

Par M'hand Oubarka
Le 17/06/2026 à 16h36
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