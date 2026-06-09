Dakhla: l’École française Odette du Puigaudeau organise son premier baccalauréat

L’École française Odette du Puigaudeau franchit cette année une étape majeure avec l’organisation, pour la première fois, des épreuves du baccalauréat sur son site de Dakhla. Ces dernières se sont déroulées en présence de Guylène Esnault, conseillère de coopération et d’action culturelle adjointe chargée de l’enseignement français au Maroc, qui a salué l’importance de cette avancée pour les élèves, leurs familles et l’ensemble de la communauté éducative.

Créé en 2012, l’établissement Odette du Puigaudeau accueille aujourd’hui des élèves de la petite section à la terminale. L’ouverture d’un centre d’examen à Dakhla constitue une avancée particulièrement significative pour les 33 élèves qui commencent aujourd’hui leurs épreuves du baccalauréat.

«Cette évolution illustre la confiance accordée à l’établissement et son intégration complète au dispositif de l’enseignement français à l’étranger», selon un communiqué relayé par l’ambassade de France au Maroc. Elle répond également aux attentes fortes des familles des 241 élèves scolarisés au cours de cette année, qui ont «fait le choix d’un enseignement conforme aux standards de l’éducation nationale française».

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L’établissement poursuit désormais sa croissance autour d’un projet éducatif ambitieux: le développement d’un plurilinguisme cohérent, l’accompagnement de la réussite scolaire à travers un projet éducatif global et la formation d’élèves citoyens et écoresponsables.

L’organisation du baccalauréat à Dakhla marque ainsi une «nouvelle étape dans l’histoire de l’établissement et dans le développement de l’offre éducative française dans cette région. Elle constitue un signal fort de confiance envers les équipes pédagogiques, les élèves et les familles qui contribuent chaque jour au rayonnement de l’École française Odette du Puigaudeau», explique l’Ambassade de France.

Guylène Esnault ajoute: «L’ouverture des épreuves du baccalauréat français, aujourd’hui, à Dakhla, me permet de rappeler la qualité du diplôme français, donnant accès aux bacheliers à un grand nombre d’établissements d’enseignement supérieur d’excellence au Maroc, en France et à l’international».