Bac 2026: dans les coulisses de la distribution des épreuves à Casablanca

​Ce jeudi 4 juin 2026, dès 6 heures du matin, le Centre régional des examens de Casablanca a été le théâtre du lancement du protocole de distribution des épreuves du baccalauréat.

L’opération s’est déroulée en présence de plusieurs chefs de centres d’examen, sous des mesures de sécurité strictes et renforcées. Les examens ont été transportés dans le secret le plus total, sous l’escorte spéciale des éléments de la Sûreté nationale, afin de garantir leur arrivée dans les établissements scolaires avant l’accès des élèves.

​Cette démarche, initiée par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, constitue un mécanisme de précision appliqué chaque année pour assurer le bon déroulement des examens nationaux du baccalauréat et éviter tout problème lié à d’éventuelles fuites. C’est pourquoi les forces de l’ordre se sont mobilisées dès l’aube au sein des centres d’examen pour superviser les opérations de tri et de distribution des épreuves aux responsables des établissements scolaires.

​L’opération s’est déroulée conformément aux normes nationales en vigueur. Les responsables des centres d’examen ont reçu comme consigne du directeur provincial de maintenir un niveau de vigilance élevé, de renforcer le contrôle et de finaliser l’acheminement sécurisé des épreuves vers les lycées, toujours sous escorte policière.