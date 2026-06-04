Bac 2026: de l’Académie régionale aux centres provinciaux des examens, un transfert des épreuves verrouillé de bout en bout à Tanger

Dès les premières heures du mercredi 3 juin, un convoi de camions et de véhicules transportant les sacs contenant les sujets du baccalauréat a quitté l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Tétouan en direction du centre provincial des examens de Khoussafat, dans la préfecture de Tanger-Assilah. L’opération s’est déroulée sous la supervision des autorités compétentes et sous escorte des éléments de la Gendarmerie royale.

À leur arrivée, les plis d’examen ont été réceptionnés dans une salle spécialement aménagée par la direction provinciale de l’Éducation nationale de Tanger-Assilah. À l’intérieur du centre, deux agents de la Sûreté nationale et des éléments des Forces auxiliaires assurent une présence permanente aux côtés des responsables du centre. Le dispositif est complété par un système de vidéosurveillance destiné à garantir la sécurité et la confidentialité des sujets jusqu’à leur distribution.

Les sacs contenant les épreuves ont ensuite été classés et préparés en vue de leur répartition vers les différents centres d’examen de la préfecture. La remise officielle des sujets aux présidents des centres est prévue dans les premières heures de la matinée de jeudi, conformément aux procédures réglementaires en vigueur et sous la supervision directe de la direction provinciale.

Dispositif de sécurisation des épreuves du baccalauréat à Tanger-Asilah (S.Kadry/Le360).. Le360

«L’opération de réception des sujets s’est déroulée ce matin après leur transfert depuis l’Académie de Tétouan vers le centre provincial des examens de Tanger», confirme Rachid Rayan, directeur provincial du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports de Tanger-Assilah.

«Nous procédons actuellement à l’installation des sacs contenant les sujets de l’examen national qui débutera dès demain et se poursuivra durant trois jours, jeudi, vendredi et samedi», ajoute-t-il. «Toutes ces étapes se déroulent dans le strict respect des protocoles de sécurité, avec la présence des éléments de la Sûreté nationale et des Forces auxiliaires qui assurent la surveillance du centre provincial ainsi que des établissements jusqu’à la fin des examens», conclut-il.

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Cette année, quelque 19.860 candidats et candidates se présenteront aux épreuves de la deuxième année du baccalauréat au niveau de la préfecture de Tanger-Assilah. Parmi eux figurent 3.197 candidats libres. L’ensemble des postulants sera réparti sur 60 centres d’examen couvrant le territoire de la préfecture.

Afin de garantir le bon déroulement de cette épreuve nationale et d’assurer l’égalité des chances entre les candidats, la direction provinciale a mobilisé d’importants moyens logistiques et humains. Pas moins de 4.715 enseignants et enseignantes ont ainsi été affectés aux opérations de surveillance et d’encadrement au sein des différents centres d’examen.