Politique

Bac 2026: le ministère de l’Éducation nationale va s’armer de l’intelligence artificielle

Un exemple de technique de fraude lors des examens du baccalauréat. (Photo d'illustration)

Revue de pressePour la session du baccalauréat 2026, le ministère de l’Éducation nationale présente un plan anti-triche sans précédent, articulé autour de quatre axes et marqué par une rupture avec la seule vigilance humaine: surveillance électronique continue, suivi intégral des copies, et recours préliminaire à l’intelligence artificielle. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Ahdath Al Maghribia.

Par Hassan Benadad
Le 24/05/2026 à 17h33

Un plan sans précédent dans la lutte contre la fraude, conjuguant avec rigueur innovation numérique et fermeté légale a été dévoilé pour la session 2026 du baccalauréat par le ministère de l’Éducation nationale. Cette stratégie, qui marque une rupture décisive avec l’approche traditionnelle fondée sur la seule vigilance humaine, au profit d’un système interconnecté et intelligent, reposant sur une surveillance électronique continue, permet un suivi numérique intégral des copies d’examen, «tout en expérimentant une intégration préliminaire de l’intelligence artificielle dans les phases de correction et de validation», relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 25 mai.

Le nouveau dispositif s’articule autour de quatre axes principaux, au sommet desquels figure l’utilisation d’appareils électroniques sophistiqués destinés à détecter la triche au sein même des centres d’examen. Ce sont ainsi «2 000 équipements de haute définition, capables de capturer l’ensemble des fréquences et ondes émises par tout type de téléphone mobile ou appareil de communication quelle que soit sa génération ou son état de fonctionnement (y compris éteint) [qui] seront déployés», indique le quotidien.

Parmi ceux-ci figure la deuxième génération du dispositif «T3 Shield», conçu et fabriqué au Maroc, développé en partenariat avec l’université Mohammed VI polytechnique (UM6P) et les technologies de SensThings. Ces appareils ne se contentent pas de détecter la présence d’un téléphone: ils identifient avec précision l’identité du candidat concerné, son numéro de téléphone, celui de sa carte nationale d’identité ainsi que son emplacement exact dans la salle d’examen.

Dans un signe de fermeté inédite, le ministère a également interdit les téléphones portables dans l’ensemble des espaces d’examen non seulement pour les candidats, mais aussi pour les surveillants, les membres du secrétariat et les présidents des centres. Toute fraude détectée électroniquement est transmise instantanément et directement à la délégation provinciale, à l’académie régionale et au centre national des examens à Rabat, signale Al Ahdath Al Maghribia.

Les nouvelles dispositions prévoient par ailleurs «l’exclusion immédiate de tout candidat refusant de remettre son téléphone portable ou de se soumettre aux opérations d’inspection électronique. En cas de refus persistant, il pourra être remis aux services de police ou de gendarmerie». Parallèlement, le ministère mise sur la digitalisation pour sécuriser l’ensemble du processus des copies d’examen. «Un nouveau système attribue à chaque feuille d’examen des codes numériques uniques, permettant leur traçabilité depuis leur distribution jusqu’à la correction et la proclamation des résultats», écrit Al Ahdath Al Maghribia.

Parmi les innovations marquantes de la session 2026 figure «l’introduction progressive et expérimentale de l’IA dans la chaîne de correction, sans que celle-ci ne se substitue au correcteur, qui demeure le premier responsable de l’attribution de la note». L’IA intervient comme un mécanisme supplémentaire de contrôle, destiné à détecter les erreurs ou les écarts potentiels dans l’attribution des points par les correcteurs.

Par Hassan Benadad
Le 24/05/2026 à 17h33
#ministère de l’Éducation nationale#baccalauréat 2026#numérique#IA#Fraude

LEs contenus liés

Société

Baccalauréat 2026: un dispositif électronique renforcé pour traquer les téléphones en salle d’examen

Société

Le ministère de l’Éducation nationale face à l’épreuve de la fraude aux examens

Société

Bac 2026: le ministère lance la plateforme de contrôle et de validation des candidatures

Société

BAC: les filles toujours en tête

Articles les plus lus

1
Enquête: pour les Français, le Maroc est un partenaire stratégique et un allié privilégié, l’Algérie est une menace
2
Aïd al-Adha: Sardi, Béni Guil, Timahdite… quelle race de mouton choisir?
3
La ville défigurée: climatiseurs, paraboles et le naufrage esthétique des façades marocaines
4
Tindouf: le Polisario sollicite le HCR pour préparer le démantèlement des camps
5
Hausse des prix du kérosène: Royal Air Maroc annonce la suspension provisoire de certaines lignes aériennes
6
Automobile: le Maroc assure 52,30% des exportations africaines
7
Taza, la capitale oubliée
8
Aïd al-Adha. Dans une ferme pilote à Rabat, «le prix du mouton varie entre 3.000 et 4.000 dirhams, en baisse par rapport à 2024», assure un éleveur
Revues de presse

Voir plus