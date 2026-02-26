Société

Bac 2026: le ministère lance la plateforme de contrôle et de validation des candidatures

Ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à Rabat.

Le ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à Rabat.. DR

Revue de presseDans une démarche résolument tournée vers l’efficacité et la transparence, le ministère de l’Éducation nationale dévoile un dispositif numérique inédit pour la validation des candidatures à l’examen du baccalauréat 2026. Une réforme majeure qui entend ériger un rempart contre les erreurs et garantir l’intégrité du parcours des candidats. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Ahdath Al Maghribia.

Par La Rédaction
Le 26/02/2026 à 18h27

Dans le cadre des préparatifs avancés pour la session 2026 du baccalauréat, le ministère de l’Éducation nationale a dévoilé un nouveau service de vérification et de validation des candidatures, pour l’ensemble des candidats. Cette initiative, qui s’inscrit dans une dynamique de digitalisation des procédures, vise à automatiser le traitement des dossiers et à contrôler l’exactitude des données personnelles et administratives.

D’envergure nationale, ce chantier numérique répond à une double exigence: garantir la constitution de listes officielles infaillibles et consolider la fiabilité de la base de données nationale relative au parcours scolaire de l’élève, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce vendredi 27 février. Le ministère a ainsi invité tous les candidats inscrits en deuxième année du baccalauréat à se connecter à leur espace personnel via leur adresse électronique institutionnelle en utilisant leur code Massar. L’accès à la plateforme de contrôle, baptisée «Tadqiq», se fait ensuite par l’intermédiaire du portail «Moutamadris».

L’objectif de cette modernisation est d’assurer une gouvernance administrative plus efficiente et d’apporter une rigueur accrue dans la gestion de l’un des examens les plus structurants du Royaume, qui rassemble chaque année des centaines de milliers de candidats. Le ministère a précisé que cette campagne de vérification des données se déroulera du 23 février au 23 mars 2026. Cette étape est impérative pour confirmer l’inscription et certifier la véracité des informations contenues dans les dossiers des postulants.

La dématérialisation de la procédure de candidature et de contrôle des données vient compléter le dispositif déjà mis en place pour les candidats libres lors des sessions antérieures. L’ambition est de fluidifier les démarches administratives, de renforcer la transparence et de réduire considérablement la marge d’erreur inhérente au traitement manuel des dossiers. Il est vivement recommandé aux élèves concernés de consulter minutieusement leurs informations personnelles et de s’assurer de leur stricte conformité avec les données figurant sur leur carte d’identité nationale (CIN).

Une attention toute particulière doit être portée au nom, au prénom, à la date de naissance, ainsi qu’au numéro de la CIN, indique Al Ahdath Al Maghribia. En cas de discordance ou d’erreur constatée, une demande de rectification doit être impérativement soumise via l’espace personnel du candidat dans les délais impartis. Cette vigilance est essentielle pour prévenir tout désagrément potentiel lors du déroulement des épreuves ou au moment de la publication des résultats et de la délivrance des diplômes.

#Baccalauréat#Ministère de l'Education nationale#Enseignement#Numérisation

