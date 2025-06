BAC: les filles toujours en tête et des notes records

Selon les données du ministère de l’Éducation nationale, le taux de réussite au Baccalauréat pour la session de juin 2025 s’élève à 66,8 %, contre 67,86 % l’année précédente. Les filles confirment une fois de plus leur excellence académique, avec un taux de réussite de 71,3%, surpassant celui des garçons (61,81%), rapporte Al Ahdath Al Maghribia du lundi 16 juin.

Cette session a été caractérisée par la poursuite de la numérisation avec l’introduction d’un code secret pour garantir une correction plus transparente. Les mécanismes logistiques ont également été optimisés, notamment pour la distribution sécurisée des sujets entre les centres d’examen et les points de collecte. Par ailleurs, le ministère a maintenu la publication des diplômes en version numérique, facilitant ainsi leur accessibilité.

Des commissions spécialisées, aux niveaux central, régional et provincial, ont été mobilisées pour réprimer toute tentative de tricherie, en coordination avec les autorités sécuritaires et judiciaires. Leurs interventions ont permis de démanteler plusieurs réseaux impliquant des professeurs, étudiants universitaires et élèves, utilisant des moyens matériels et électroniques sophistiqués.

Parmi les brillants résultats de cette session, Omar Hariri (Casablanca) et Hiba Bennani (Skhirat-Témara) se partagent la première place nationale avec une moyenne remarquable de 19,61/20, respectivement en sciences mathématiques et sciences physiques. Au niveau des régions, Kaoutar Abaalal a obtenu une moyenne de 19,23 dans la branche des sciences physiques (français) dans la région de Fès-Meknès, et Oumeima Rakii 19,41 (sciences mathématiques) dans la préfecture de Tanger-Asilah. De son côté, Fatiha Mhelli s’est distinguée en obtenant une note de 19,51 dans le cycle sciences physiques dans la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Dans la région de Laâyoune, Asmaa Ghassani (sciences physiques) et Yahia Lamhamdi (sciences et technologies mécaniques) se sont partagés la première place avec une note de 19/20. Enfin, Ayouch Mohamed Taha (Marrakech-Safi), Hanane Ouas (Guelmim-Oued Noun) et Rochdo Amina (Souss-Massa) ont également décroché les meilleures notes dans la filière des sciences physiques.