Baccalauréat 2025: plus de 495.000 candidats aux épreuves

Le baccalauréat a débuté ce jeudi pour 495 395 candidats à travers le Royaume. Dans un communiqué, le ministère de l’Éducation nationale indique que l’enseignement scolaire privé représente 11% du total des candidats, qui se répartissent pour 64% dans les filières scientifiques et techniques, 35% dans les filières littéraires et originelles, et 1% dans les filières professionnelles.

La session ordinaire des épreuves de l’examen national unifié du baccalauréat, toutes filières confondues, a débuté jeudi et se poursuivra jusqu’à lundi prochain, tandis que la session de rattrapage aura lieu les 3, 4, 5 et 7 juillet prochain, précise le ministère.

Les résultats de la session ordinaire seront annoncés le 14 juin et ceux de la session de rattrapage le 12 juillet, poursuit la même source.

Pour assurer le succès de cette opération, le ministère assure avoir mobilisé les différents intervenants et pris toutes les mesures organisationnelles et logistiques nécessaires pour que les épreuves se déroulent dans les meilleures conditions.

Ainsi, 1.995 centres d’examen ont été mis à disposition, comprenant 29.998 salles d’examen, avec la mobilisation de 50.600 surveillants, 1.995 observateurs et 43.000 correcteurs.

Au total, 597 sujets ont été préparés pour les sessions ordinaire et de rattrapage, dont 231 sujets adaptés aux candidats en situation de handicap, souligne le communiqué qui fait état également de la publication d’un arrêté ministériel relatif au cahier des procédures de l’organisation des épreuves du baccalauréat, outre la mise en service de la version électronique du guide pour les candidats afin de leur permettre de s’informer des aspects juridiques et organisationnels et de l’ensemble des nouveautés ayant marqué cette session.

Plusieurs mesures pédagogiques et organisationnelles ont été prises tout au long de cette année scolaire pour permettre aux élèves d’acquérir les connaissances de base et de se préparer au mieux aux épreuves, tout en leur apportant un accompagnement psychologique, des séances de préparation collective, outre l’organisation de campagnes de sensibilisation contre la fraude dans les établissements scolaires, relève le communiqué.

Le ministère a également poursuivi ses efforts en vue de moderniser ses approches réglementaires et pratiques relatives à la gestion des examens en adoptant la «numérotation secrète numérisée» des copies d’examen, selon le communiqué, contribuant ainsi à la réduction des erreurs potentielles et à l’amélioration de la crédibilité et de la fiabilité des résultats.

À cette occasion, le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Saâd Berrada, a entamé une visite au centre d’examen du lycée qualifiant Abdelkarim Al Khattabi de Rabat, où il a suivi le lancement des épreuves.

L’occasion de constater le bon déroulement des épreuves, dans des conditions qui permettent de garantir la crédibilité et la fiabilité de l’examen du baccalauréat, de soutenir les mécanismes visant à garantir l’égalité des chances et de conserver le principe d’excellence entre tous les candidats.

Dans ce sens, le ministère salue les efforts déployés par le corps enseignant, les cadres éducatifs et éducatifs dans le suivi des élèves lors de cette année scolaire et lors de cette étape cruciale, saluant également le dévouement et les sacrifices des parents dans l’apprentissage et le suivi de leurs enfants.

Le ministère a également remercié les autorités publiques, les partenaires et les différentes parties prenantes pour leur engagement, ajoutant qu’elle salue également les médias nationaux pour leur suivi et appelle à plus de mobilisation en vue de favoriser la réussite des différentes épreuves, conclut le communiqué.