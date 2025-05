Maroc-France: mobilité, jeunesse, e-sport et grands événements au menu de la visite de Marie Barsacq à Rabat

Venue participer à la 40ème Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie, Marie Barsacq ne s’est pas contentée d’un simple passage protocolaire, elle a multiplié les rencontres pour donner un nouvel élan au partenariat franco-marocain dans le domaine du sport et de la jeunesse.

Première étape de cette visite: un entretien avec Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication. «Témoignant du partenariat privilégié entre le Maroc et la France dans le domaine de la jeunesse, l’entretien entre les deux ministres a porté sur l’importance des échanges entre jeunes Marocains et Français dans le cadre de programmes de mobilité et de solidarité, ainsi que sur l’appui à la formation des animateurs», indique un communiqué de l’ambassade de Paris à Rabat.

Lors de la participation de la ministre française des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, Marie Barsacq, à la conférence de la CONFEJES, le vendredi 16 mai 2025 à Rabat.

La ministre française s’est aussi entretenue avec Mohamed Saad Berrada, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports. Les deux ont signé une déclaration d’intention pour formaliser une coopération bilatérale dans le domaine sportif. À la clé: des engagements sur le sport de haut niveau, les grands événements, l’intégrité dans le sport, l’e-sport, ou encore l’accès au sport pour tous.

«Je me réjouis de la signature de cette déclaration de coopération dans le domaine du sport qui vient formaliser la coopération croissante entre la France et le Maroc sur le sujet. Nous devons poursuivre ce partenariat privilégié entre le Maroc et la France, également dans le domaine de la jeunesse», a déclaré la ministre.

La visite s’est poursuivie au lycée d’excellence de Rabat et de l’Université Mohammed VI polytechnique, «dont la filière d’excellence sportive est le fruit d’un partenariat de haut niveau avec l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP)».