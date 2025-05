Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation: remise à Rabat des 4ème Prix d’excellence culturelle et artistique

La cérémonie de remise des récompenses de la quatrième édition du Prix de l’excellence culturelle et artistique, réservée au personnel éducatif, a été présidée ce mardi par Youssef Bekkali, président de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation.

Mis en place en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, ce concours vise à encourager les talents et les pratiques littéraires et artistiques parmi les fonctionnaires et les retraités de l’Éducation nationale. Le genre littéraire retenu pour cette année était la poésie.

Les 18 prix ont récompensé les trois premiers lauréats de chacun des six concours de poésie (arabe, français, anglais, dialecte, hassani et amazigh). Pour chaque catégorie, le 1er prix s’élève à 15.000 dirhams, le 2ème à 10.000 dirhams et le 3ème à 5.000 dirhams.

Le jury de cette quatrième édition était présidé par le poète et ancien ministre de la Culture, Mohamed Achaari. Le prix de la poésie arabe a été attribué à Amal Rahmaoui, Rachid Khédiri (2ème) et de Youssef Lazrak (3ème) alors que celui de la poésie en langue française a été accordé à Leila Saheb devant Lahoucine Boulssane et Mounir Mossadak.

«Ces récompenses visent à célébrer l’innovation pédagogique des enseignants», a déclaré Youssef Bekkali, ajoutant que la fondation soutiendra également les gagnants en promouvant leurs œuvres à travers son réseau de centres culturels “IKLYLE” de Rabat, Tanger, Tétouan et Fès.

Lire aussi : La Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation augmente son budget à 3 milliards de dirhams pour 2024

«Sur les 18 prix, sept ont été attribués à des femmes, ce qui montre, encore une fois, leur contribution dans notre société et dans notre système éducatif», a relevé Youssef Bekkali.

L’ancien ministre des Finances et ambassadeur du Maroc en France, Mohamed Berrada et le président de l’Université Mohammed VI de Rabat, Mohamed El Ghachi, ont également assisté à cette cérémonie.