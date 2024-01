La Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation augmente son budget à 3 milliards de dirhams pour 2024

Au cours d’une conférence de presse tenu ce vendredi, le président de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation, Youssef El Bekkali, a chiffré le budget total de la période allant de 2018 à 2028 à quelque 20 milliards de dirhams, soit environ 2 millards de dirhams par an, mais exceptionnellement, l’année 2024 sera dotée d’un budget substantiel de 3 milliards de dirhams.

Cette enveloppe budgétaire a été approuvée ce jour à Rabat lors d’une réunion du comité directeur de la fondation, tenue sous la présidence de Youssef El Bakkali.

Selon un communiqué, les membres du comité ont exprimé «leur satisfaction quant aux réalisations présentées et ont approuvé, à l’unanimité, le projet de budget au titre de l’année 2024».

Dans le domaine de l’habitat, l’on indique que «l’engagement financier de la Fondation pour subventionner les financements immobiliers des adhérents a excédé les 2 milliards de dirhams, permettant ainsi à plus de 35.000 personnes d’acquérir leur logement principal, et ce, depuis la mise en place du programme IMTILAK en septembre 2019».

Au niveau du secteur de la santé, la fondation assure que ses projets liés notamment à la construction de deux grandes cliniques pour la famille de l’éducation avance à un rythme soutenu.

Lire aussi : Construction d’un hôtel à la place d’une école à Rabat: les explications de la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales des enseignants

En outre, elle a lancé son premier centre de diagnostic mobile, «AzyrSanté Mobile», opérationnel dans les régions isolées et faiblement médicalisées. Ce centre a été mobilisé pour la première fois, et à titre exceptionnel, pour venir en aide aux populations touchées par le séisme. Quelque 7.200 personnes ont ainsi bénéficié de prestations médicales diverses (consultations, explorations radiologiques et biologiques, etc.), selon la même source.

En parallèle, la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation maintient son système de prévoyance sociale complémentaire à celui du régime de base (AMO). En 2023, l’assurance maladie complémentaire (AMC) a pu alléger les dépenses de santé pour 140.000 familles grâce au support financier de la fondation de 183 millions de dirhams.

L’assistance et le transport sanitaire ainsi que le forfait funéraire ont profité à plus de 4.200 familles en 2023 pour un coût total avoisinant les 53 millions de dirhams.

Lire aussi : Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales: près d'un enseignant sur quatre propriétaire d’un logement

Dans le même sillage, la fondation a apporté un soutien financier de 52 millions de dirhams à plus de 41.000 adhérents ayant contracté des prêts subventionnés par le programme Yassir, lancé en janvier 2022. Celui-ci couvre les différents besoins financiers des adhérents et permet la subvention totale ou partielle des crédits contractés auprès des banques partenaires de la fondation.

La subvention du transport a porté, quant à elle, sur plus de 2 millions de voyages par train et plus de 115.000 voyages en autocars Supratours. La fondation a consacré à ces deux prestations un budget annuel global de 40 millions de dirhams.

De plus, les quatre complexes touristiques Zephyr à Marrakech, El Jadida, Ifrane et Agadir, qui totalisent une capacité litière de 1.114 lits, ont enregistré plus de 360.000 nuitées consommées durant 2023.