Baccalauréat 2026: environ 500.000 candidats pour cette session

Le coup d’envoi des épreuves de la session ordinaire de l’examen national unifié du baccalauréat au titre de l’année 2026 sera donné ce jeudi 4 juin au matin, mobilisant environ 500.000 candidats dans les différentes régions du Royaume. Afin d’assurer le bon déroulement de ces examens, le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, ainsi que d’autres intervenants dans ce processus, ont mobilisé l’ensemble des ressources humaines ainsi que les moyens logistiques et techniques nécessaires, en plus de la mise en œuvre de différentes mesures organisationnelles relatives à la lutte contre la fraude.

D’après des sources interrogées par le quotidien Assabah de ce jeudi 4 juin, «le nombre de candidats aux épreuves du baccalauréat a considérablement évolué ces dernières années, passant de 490.000 en 2023 à 493.651 en 2024 et pas moins de 495.395 en 2025 pour arriver en 2026 à environ 500.000». Parmi ceux-ci, le nombre des candidats libres oscille cette année entre 100.000 et 115.000, estiment ces sources. Quant au nombre des candidats issus de l’enseignement privé, ils représentent près de 11% de l’ensemble des candidats.

En fonction des filières, les sources du quotidien indiquent que «les branches scientifiques arrivent en tête avec 64%, suivies par les littéraires, 34%, et 1% pour le pôle professionnel», aussi le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports a aménagé «des milliers de centres d’examens avec environ 30.000 salles, en plus de la mobilisation des milliers de surveillants».

De même, «environ 600 sujets ont été retenus pour les examens des deux sessions, dont 240 adaptés aux élèves à besoins spécifiques pour garantir l’égalité des chances», ont indiqué les interlocuteurs d’Assabah. Parallèlement à ces mesures entreprises «pour garantir le déroulement normal des épreuves dans un climat marqué par la responsabilité, la discipline et la transparence, il a été procédé à la mise en place d’un système électronique de détection et de suivi des cas de fraude», précise Assabah, qui a aussi interrogé le Dr Tayeb Hamdi, docteur en médecine et chercheur en politiques et systèmes de santé. Ce médecin a conseillé aux candidats de «préserver leur équilibre et leur recommande une hydratation stricte pour réussir leurs épreuves du baccalauréat malgré les fortes chaleurs, en buvant environ 200 ml d’eau toutes les 20 minutes».