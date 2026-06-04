Baccalauréat 2026: confiance et détermination au rendez-vous dans le monde rural de la province d’Oujda-Angad

Le premier jour des examens du baccalauréat dans le monde rural de la province d'Oujda. (M.Chellay/Le360)

Les épreuves de la session ordinaire du baccalauréat 2026 ont démarré, jeudi 4 juin, dans l’ensemble de la province d’Oujda-Angad, dans une ambiance marquée par le sérieux et l’optimisme.

Ainsi, dans un lycée de la commune rurale de Beni Drar, plusieurs élèves ont exprimé, dans des déclarations pour Le360, leur satisfaction concernant les conditions de préparation à cet examen national. Ils ont souligné les efforts déployés tout au long de l’année scolaire pour consolider leurs acquis et aborder les épreuves dans les meilleures dispositions.

En dépit du stress naturellement associé à cette étape décisive de leur parcours scolaire, les candidats rencontrés ont fait état d’un état d’esprit positif et disent compter sur le travail accompli au fil des mois pour atteindre les résultats espérés.

Pour la candidate Marwa Zaoui, les préparatifs se sont déroulés dans de bonnes conditions grâce à l’implication des équipes pédagogiques. Elle affirme que les enseignants ont multiplié les efforts pour expliquer les cours, les simplifier et accompagner les élèves jusqu’aux derniers jours précédant les examens. La peur est certes présente chez les candidats, concède-t-elle, mais la volonté de réussir et de rendre fières leurs familles constitue une source de motivation supplémentaire, souligne-t-elle.

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Même son de cloche chez Mohamed Khalifi, qui note que les préparatifs ont commencé dès le début de l’année scolaire. Selon lui, l’accompagnement régulier assuré par les enseignants a permis aux élèves de surmonter les difficultés rencontrées durant leur cursus et d’aborder les épreuves avec davantage d’assurance.

De son côté, Khadija Hassani évoque une période de préparation exigeante, marquée par un travail soutenu. Elle estime que les cours de soutien et les examens blancs organisés par les enseignants ont contribué à renforcer les connaissances des candidats et à les préparer efficacement à cette échéance nationale.

Les candidats bien préparés

Les témoignages des élèves mettent également en avant l’importance du suivi pédagogique et moral dont ils ont bénéficié tout au long de l’année et qu’ils considèrent comme un facteur déterminant dans leur capacité à gérer la pression liée à l’examen.

Sur le volet organisationnel, la direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale à Oujda-Angad assure avoir mobilisé l’ensemble des moyens humains et logistiques nécessaires pour garantir le bon déroulement des épreuves.

Dans une déclaration pour Le360, Jamal Kamkami, chef du service des affaires juridiques, de la communication et du partenariat au sein de la direction provinciale, a indiqué que 36 centres d’examen ont été mobilisés à travers la province, en plus d’un centre installé au sein de l’établissement pénitentiaire. Ces structures accueillent les candidats des établissements publics et privés ainsi que les candidats libres, toutes filières confondues.

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Le responsable a également précisé que les préparatifs ont débuté bien avant l’ouverture des examens, notamment à travers l’achèvement des programmes scolaires, le déploiement des dispositifs de soutien pédagogique, l’accompagnement psychologique des élèves et les campagnes de sensibilisation relatives au respect des règles de l’examen.

Selon Jamal Kamkami, la session 2026 est aussi marquée par le renforcement des dispositifs de contrôle destinés à lutter contre la fraude. Des équipements dédiés à la détection des moyens électroniques ont ainsi été déployés dans les centres d’examen afin de garantir l’égalité des chances entre les candidats.

Dans les établissements ruraux de la province, les premiers retours recueillis auprès des candidats traduisent un mélange de confiance et d’espoir. Beaucoup abordent les épreuves avec la conviction que les efforts consentis tout au long de l’année porteront leurs fruits.