Bac 2026: top départ des épreuves dans un lycée casablancais

Devant le lycée Imam Malik, une foule d’élèves et de parents se rassemble dans une atmosphère mêlant attente et nervosité, quelques instants avant le coup d’envoi des épreuves du baccalauréat, le 4 juin 2026. (A. Gadrouz / Le360)

Les examens du baccalauréat 2026 ont officiellement débuté ce jeudi 4 juin dans plusieurs établissements scolaires de la ville de Casablanca. Dès les premières heures de la matinée, les centres d’examen ont accueilli les candidats dans une ambiance sérieuse et bien encadrée.

Au lycée Imam Malik, situé dans le quartier Belvédère, les épreuves ont commencé à partir de 8 heures. L’ouverture des enveloppes contenant les sujets s’est déroulée dans le strict respect des procédures, en présence du personnel administratif, des enseignants et de la direction de l’établissement. Deux élèves ont également été désignés pour assister à cette étape afin de s’assurer de la conformité et de l’intégrité des documents avant leur distribution.

Les candidats, déjà installés dans leurs salles quelques minutes avant le début officiel des épreuves, ont été placés dans de bonnes conditions pour entamer leur examen. Les surveillants ont veillé au bon déroulement de l’installation et au respect des consignes.

Sur place, les équipes pédagogiques et administratives se sont mobilisées pour accompagner les candidats, les orienter vers leurs salles et leur rappeler les règles en vigueur, notamment l’interdiction stricte des téléphones portables et de tout objet connecté à l’intérieur des centres d’examen. Cette mesure vise à garantir l’équité entre tous les élèves et à préserver la crédibilité de l’examen.

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La direction de l’établissement a également insisté sur l’importance de l’organisation mise en place, qui comprend la répartition des surveillants, la préparation des salles et le suivi rigoureux de chaque étape du processus. L’objectif est d’assurer un déroulement fluide, sans perturbations, et dans des conditions optimales pour tous les candidats.

Dans l’ensemble, les premières heures de cette session du baccalauréat se sont déroulées dans le calme. Les élèves ont pu commencer leurs épreuves dans un cadre structuré, marqué par la discipline et la vigilance de l’encadrement, garantissant ainsi le bon lancement de cette étape importante du parcours scolaire.