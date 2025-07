Plus de 311.600 élèves décrochent leur bac

Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a annoncé que 311.625 candidats scolarisés de l’enseignement public et privé ont passé avec succès les épreuves des sessions ordinaire et de rattrapage au titre de l’année 2025. Le taux de réussite dans les deux sessions a atteint 83,3%, contre 84,1% en 2024, soit une légère baisse de 0,8%.

Un total de 59.918 candidats scolarisés ont réussi les épreuves de la session de rattrapage, avec un taux de présence de 94,2%, souligne le ministère dans un communiqué.

Le nombre de candidats libres ayant réussi les épreuves de cette session a atteint, quant à lui, 12.341, avec un taux de présence de 61,3%. Ainsi, 38.484 candidats libres ont réussi les deux sessions, soit un taux de réussite de 55,1%, contre 57,6% en 2024.