Baccalauréat 2024: un taux de réussite de 56,8% pour la session de rattrapage, un taux de réussite global de 79,4%

Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a dévoilé, le vendredi 19 juillet, les résultats de la session de rattrapage des examens du baccalauréat 2024. Les épreuves de cette session ont été passées par un total de 126.870 candidats, entre élèves scolarisés et candidats libres, dont 72.054 sont parvenus à décrocher ce premier diplôme, ce qui correspond à un taux de réussite de 56,8%, annonce le ministère.

Dans le détail, le nombre de candidats scolarisés ayant obtenu leur baccalauréat s’élève à 57.525, soit un taux de réussite de 57,36%, alors que cet effectif est de 14.529 parmi les candidats libres, correspondant à un taux de réussite de 54,5%.

En additionnant les chiffres des deux sessions de l’examen, ce sont donc 347.861 candidats qui ont décroché leur baccalauréat au titre de l’année scolaire 2023-2024, soit un taux de réussite de 79,4%, un cran supérieur à celui de 74,3% enregistré à l’issue de l’année scolaire précédente.

Comme lors de la première session des épreuves, la session de rattrapage a accueilli cette année certaines nouveautés destinées à assurer la confidentialité et l’équité des examens. Il en est ainsi de «l’adoption d’un système intégré de transfert sécurisé des sujets d’examen vers les centres d’impression et de distribution au niveau des Académies régionales d’éducation et de formation», explique un communiqué du département de Chakib Benmoussa. Dans le même objectif, le ministère a reconduit «la solution de traçabilité phygitale des copies des candidats, permettant de sécuriser les opérations relatives à la correction des copies d’examen avant la levée de l’anonymat».