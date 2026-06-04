Baccalauréat 2026: surveillance renforcée et dispositifs électroniques anti-fraude

Les épreuves de la session ordinaire de l’examen national unifié du baccalauréat ont débuté ce jeudi 4 juin 2026 dans l’ensemble des centres d’examen du Royaume. À cette occasion, d’importantes mesures organisationnelles et sécuritaires ont été déployées afin de garantir l’égalité des chances entre les candidats et de prévenir toute tentative de fraude.

Avant le lancement officiel des épreuves, les candidats ont été accueillis et orientés vers leurs salles respectives. Une fois les examens entamés, les surveillants ont procédé à des contrôles réguliers à l’aide d’équipements spécialisés capables de détecter les fréquences émises par les téléphones portables et autres dispositifs de communication interdits. Ce dispositif permet d’identifier rapidement toute utilisation illégale de moyens électroniques au sein des centres d’examen et de renforcer ainsi l’intégrité des épreuves.

À Casablanca, Khalid Fathi, directeur du centre d’examen du lycée préparatoire Taha Hussein, indique que l’établissement accueille 537 candidats répartis entre trois parcours: sciences physiques (option français), sciences mathématiques A et sciences mathématiques B. Il précise qu’aucun cas de fraude n’a été enregistré lors des épreuves de l’examen régional de première année du baccalauréat, organisées il y a deux jours, et qu’aucune infraction n’avait été constatée durant les premières heures de cette première journée des examens nationaux. Cette année, la campagne est placée sous le slogan «Baccalauréat sans triche».

La principale nouveauté de cette session réside dans la généralisation, par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, des dispositifs électroniques de détection de la fraude. Leur déploiement s’est accompagné d’un vaste programme de formation destiné aux cadres éducatifs et administratifs chargés de la surveillance des examens.

Ces équipements ont déjà été utilisés lors de la session ordinaire de l’examen régional de première année du baccalauréat. Selon les données du ministère, 4.929 cas de fraude ont été détectés en 2026, soit une hausse de 167% par rapport à la session précédente. Pour renforcer le contrôle dans les centres d’examen, quelque 2.000 appareils de détection ont été déployés à l’échelle nationale et 4.014 responsables éducatifs et administratifs ont été formés à leur utilisation.

Le Bac 2026 en chiffres

À l’échelle nationale, cette session regroupe 528.135 candidats au total, dont 426.637 élèves scolarisés et 101.498 candidats libres. 11% des candidats proviennent de l’enseignement privé et 71% des élèves scolarisés sont inscrits dans les filières scientifiques et techniques. Pour encadrer cette échéance nationale, le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a mobilisé 2.007 centres d’examen totalisant 26.407 salles, ainsi que plus de 107.432 surveillants, auxquels s’ajoutent des milliers de correcteurs, d’observateurs et de contrôleurs régionaux.

Les épreuves de la session ordinaire se poursuivront jusqu’au 6 juin, tandis que la session de rattrapage se tiendra les 2, 3 et 4 juillet prochains. Les résultats de la session ordinaire seront annoncés le 17 juin 2026 et ceux de la session de rattrapage le 11 juillet 2026.