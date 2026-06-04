Société

Casablanca: les candidats au baccalauréat livrent leurs premières impressions après l’épreuve de physique-chimie

Devant le lycée Imam Malik à Casablanca, des parents attendent la sortie de leurs enfants, candidats au baccalauréat, le 4 juin 2026 (A.Gadrouz/Le360).

Par Achraf El Hassani et Adil Gadrouz
Le 04/06/2026 à 21h16

VidéoLes épreuves nationales du baccalauréat ont débuté ce jeudi matin avec la physique-chimie, première matière au programme pour de nombreux candidats. Au lycée Imam Malik, dans le quartier Belvédère à Casablanca, les premiers élèves à quitter les salles d’examen ont livré leurs impressions à chaud. Si la plupart ont jugé le sujet abordable, certains ont néanmoins pointé quelques questions plus techniques, notamment dans la partie consacrée à l’électricité.

Peu avant 11 heures, les portes du lycée Imam Malik, dans le quartier Belvédère, se sont ouvertes pour laisser sortir les premiers candidats ayant achevé l’épreuve de physique, première matière inscrite au programme des examens nationaux du baccalauréat. À la sortie des salles, les élèves ont livré leurs premières impressions après trois heures de composition.

Pour Adam, le sujet ne présentait pas de difficulté majeure pour les candidats bien préparés. «Dans l’ensemble, l’épreuve était abordable. La seule véritable difficulté concernait une question d’électricité, notée sur cinq points, qui nous a donné davantage de fil à retordre. Pour le reste, le sujet était plutôt accessible», estime-t-il.

Au-delà du contenu de l’épreuve, plusieurs candidats ont tenu à saluer les conditions d’organisation au sein du centre d’examen. «L’ambiance était sereine dès notre arrivée. Les enseignants nous ont accueillis dans le calme et l’installation dans les salles s’est déroulée sans difficulté», témoigne un autre bachelier.

Le candidat souligne également le bon déroulement de l’épreuve. «L’organisation était bien maîtrisée. Quelques tentatives de fraude ont été rapidement prises en charge par les surveillants, mais dans l’ensemble tout s’est déroulé normalement», affirme-t-il.

Concernant le niveau du sujet, son analyse rejoint celle de nombreux camarades. «Les élèves qui avaient suivi régulièrement leurs cours et bien révisé ne devraient pas avoir rencontré de difficultés particulières. En revanche, ceux qui étaient moins préparés ont sans doute trouvé l’épreuve plus exigeante», estime-t-il.

Lire aussi : Bac 2026: top départ des épreuves dans un lycée casablancais

«Pour un candidat qui avait bien révisé, le sujet ne présentait pas de difficulté particulière», confirme un troisième bachelier rencontré à la sortie du lycée. «Ceux qui maîtrisaient leurs cours ont pu s’en sortir sans trop de problèmes. En revanche, les élèves moins préparés ont sans doute trouvé certaines questions plus délicates», estime-t-il.

À travers les premiers témoignages recueillis au lycée Imam Malik, une tendance se dessine: malgré quelques passages jugés plus techniques, notamment dans la partie consacrée à l’électricité, l’épreuve de physique-chimie a été perçue comme globalement abordable par une large majorité des candidats. Une première étape franchie avec confiance pour nombre d’entre eux, avant les prochaines échéances du baccalauréat.

Par Achraf El Hassani et Adil Gadrouz
Le 04/06/2026 à 21h16
#Baccalauréat#Education nationale#examens#physique chimie#Candidats#Casablanca

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