Atteint d’un cancer du sang, Hamza passe son baccalauréat depuis sa chambre d’hôpital à Casablanca

Hospitalisé à l’hôpital 20 Août de Casablanca, Hamza Sayeh passe les épreuves du baccalauréat dans sa chambre, transformée pour l’occasion en salle d’examen. (A.Gadrouz/Le360).

Hamza Sayeh, 17 ans, livre une bataille sur deux fronts. Atteint d’un cancer du sang et hospitalisé au service d’hématologie et d’oncologie de l’hôpital 20 Août de Casablanca, le lycéen passe les épreuves du baccalauréat dans des conditions particulières.

Hamza, regard serein et sourire aux lèvres, a reçu, ce samedi dans sa chambre d’hôpital, les sujets de l’examen national de la session de juin 2026. Pour lui permettre de plancher sur les épreuves dans les meilleures conditions, l’espace où il poursuit son traitement a été aménagé en salle d’examen, avec une petite table, des stylos et les documents nécessaires qui ont remplacé, le temps de l’épreuve, l’environnement habituel des soins.

Élève en filière Sciences physiques au lycée Hassan II de Deroua, dans la province de Berrechid, Hamza a refusé de laisser la maladie interrompre son parcours scolaire, bravant avec détermination la fatigue et les contraintes liées à son état de santé.

Depuis son hospitalisation en avril dernier, le jeune candidat partage son quotidien entre les protocoles médicaux, les consultations et les révisions. Sa chambre est devenue un lieu d’apprentissage où les manuels scolaires ont côtoyé les traitements et les périodes de repos imposées par la maladie.

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Dans une déclaration pour Le360, Hamza explique que l’encouragement constant de ses parents a joué un rôle décisif dans sa décision de passer les épreuves cette année, soulignant que l’idée de reporter l’examen à une session ultérieure n’a jamais été envisagée.

Dès son hospitalisation, il a décidé de poursuivre sa préparation au baccalauréat, en dépit des traitements lourds et de l’intervention chirurgicale qu’il devait subir, suivie d’une longue convalescence.

Persévérance face à l’épreuve

Malgré les marques de fatigue visibles sur son visage, Hamza est resté pleinement mobilisé durant les épreuves, animé par un objectif qui n’a jamais faibli: obtenir son baccalauréat et poursuivre des études supérieures. Si son projet d’orientation n’est pas encore définitivement arrêté, sa volonté de construire son avenir demeure intacte.

Aux candidats qui passent actuellement le baccalauréat, il adresse un message de confiance et de persévérance. Il les exhorte à travailler avec assiduité, à croire en leur potentiel et à aborder les examens avec sérénité grâce à une préparation mentale et psychologique adaptée.

Le parcours de Hamza témoigne d’une remarquable force de caractère. Face à la maladie, aux traitements et à l’épuisement qu’ils entraînent, il a refusé de céder au découragement. En poursuivant son parcours scolaire malgré les épreuves, il incarne la détermination de ceux qui choisissent de ne jamais renoncer à leurs ambitions.