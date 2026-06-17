Bac 2026: un taux de réussite de 64,8% à la session de juin

Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports a publié les résultats de la session ordinaire de l’examen national unifié du baccalauréat. Au total, 262.442 candidats ont décroché leur diplôme, contre 250.075 lors de la session ordinaire de 2025, soit une progression de 5%.

Le taux de réussite s’établit à 64,8%. Les filles dominent le palmarès avec un taux de 68,7%, contre 60% pour les garçons. Elles représentent 59% des lauréats.

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Selon le ministère, quelque 404.957 candidats scolarisés inscrits se sont présentés aux épreuves (un taux de présence de 94,9%). Du côté des candidats libres, 55.556 ont pris part aux examens, avec un taux de présence de 55,2% et un taux de réussite de 37,4%.

Au total, 161.657 lauréats, scolarisés et libres confondus, ont obtenu une mention, soit 57% des reçus. Les candidats en situation de handicap affichent un taux de réussite de 81,7%, après adaptation des conditions d’examen. Les certificats numériques du baccalauréat seront transmis à tous les lauréats à partir du 18 juin.

La session de rattrapage concernera 163.179 candidates et candidats. Les épreuves se tiendront les 2, 3 et 4 juillet 2026, pour des résultats attendus le 11 juillet.

Les élèves les plus performants concourront au Concours général des sciences et techniques le 23 juillet au lycée Moulay Youssef de Rabat, dans les filières mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre et sciences de l’ingénieur.