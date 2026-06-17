Bac 2026 à Fès-Meknès: Sara Abou Zaid signe la meilleure moyenne régionale avec 19,34/20

L’annonce des résultats du baccalauréat a fait le bonheur de milliers de candidats dans la région Fès-Meknès. Mais parmi eux, un nom s’est particulièrement distingué: celui de Sara Abou Zaid. Grâce à sa moyenne de 19,34/20 en sciences physiques, option français, la jeune lycéenne s’est hissée à la première place régionale, signant ainsi l’un des meilleurs parcours scolaires de cette session 2026.

Dans une déclaration pour Le360, la nouvelle major de la région n’a pas caché son émotion face à cette consécration. «J’étais très heureuse lorsque j’ai découvert ma note. Je savais que j’avais fourni beaucoup d’efforts tout au long de l’année, mais je ne m’attendais pas forcément à être première au niveau de la région», déclare-t-elle. «Cette réussite est l’aboutissement de plusieurs années de travail et représente aussi une manière de remercier mes parents pour tous les sacrifices et le soutien qu’ils m’ont accordés», ajoute-t-elle.

Pour Sara, l’excellence scolaire ne repose pas uniquement sur les capacités intellectuelles. «La réussite nécessite avant tout de croire en soi, de se fixer un objectif clair et de travailler régulièrement pour l’atteindre», affirme-t-elle. «L’assiduité, le respect des obligations scolaires, l’écoute des enseignants et les cours de soutien ont largement contribué à mon succès», poursuit la jeune bachelière.

Déjà tournée vers l’avenir, Sara Abou Zaid nourrit une ambition bien précise. «Mon rêve est de poursuivre mes études en faculté de médecine et de devenir médecin», confie-t-elle. «Je félicite tous les candidats admis et souhaite beaucoup de courage et de réussite à ceux qui se préparent à passer la session de rattrapage», conclut-elle.

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La fierté est également immense au sein de sa famille. Son père, Jawad Abou Zaid, estime que cette distinction est le fruit d’un travail de longue haleine. «Nous sommes extrêmement fiers de Sara. Ce résultat récompense des années d’efforts, mais aussi un accompagnement familial constant», déclare-t-il. «Depuis son plus jeune âge, elle a toujours fait preuve de sérieux, d’autonomie et d’une grande capacité à organiser son temps», témoigne-t-il.

Même satisfaction du côté de son établissement scolaire, où la nouvelle de cette première place régionale a été accueillie avec enthousiasme. «Toute l’équipe pédagogique a partagé une immense joie à l’annonce des résultats de Sara», indique la directrice de l’établissement. «Cette réussite est une source de fierté pour notre école, mais également pour la ville de Fès. Elle démontre que les élèves marocains sont capables d’atteindre l’excellence lorsqu’ils disposent de la volonté nécessaire et d’un environnement favorable», souligne-t-elle.

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Cette performance intervient dans un contexte globalement positif pour la région Fès-Meknès. Selon les chiffres communiqués mercredi par l’Académie régionale de l’éducation et de la formation, 34.657 candidats ont réussi les épreuves de la session ordinaire du baccalauréat 2026. L’Académie fait état d’un taux de réussite de 62,59%.

L’Académie précise que 32.053 admis sont issus de l’enseignement scolaire, dont 5.531 du secteur privé. Les filles représentent 62,94% de l’ensemble des lauréats. Par ailleurs, 16.012 candidats ont obtenu une mention, soit près de la moitié des admis, tandis que 25.095 candidats, scolarisés et libres confondus, sont attendus lors de la session de rattrapage.