Sahara atlantique: baptême de feu pour L’Alliance française de Laâyoune

L’Alliance française de Laâyoune a organisé, le samedi 26 avril 2025, au Palais des Congrès, une journée portes ouvertes afin de présenter ses objectifs, ses principales missions ainsi que la feuille de route de son projet culturel dans les provinces du Sud du Royaume.

À cette occasion, les membres de l’association se sont mobilisés pour répondre aux questions des élèves des établissements scolaires, des diplômés des universités et des instituts de formation professionnelle, ainsi que des enseignants et des acteurs culturels et communautaires.

Dans ce cadre, une présentation a été faite autour du futur programme culturel de l’Alliance, axé sur la promotion des échanges culturels entre le Maroc et la France, à travers l’organisation régulière d’activités (festivals, conférences, débats), le développement d’une médiathèque numérique accessible à tous, ainsi que l’implication active de la jeunesse de la ville dans des projets artistiques et culturels.

L’Alliance française de Laâyoune, en tant que structure culturelle et linguistique, propose des cours de français pour tous les niveaux, des formations certifiantes (DELF, DALF, TCF), des ateliers créatifs et des activités culturelles.

Elle ambitionne également de devenir un espace de formation et d’ouverture sur les autres langues du monde, tout en proposant des activités visant à favoriser les échanges culturels et l’ouverture sur la culture hassanie, et à valoriser le patrimoine sahraoui marocain.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, la présidente de l’Alliance française de Laâyoune, El Alia Boukzaj, a souligné que cette journée portes ouvertes constitue une opportunité pour découvrir les multiples facettes de l’Alliance française de Laâyoune, précisant que cette rencontre est dédiée à la découverte, à l’échange intellectuel et à l’enrichissement culturel.

Elle a ajouté que les cours de langues, les ateliers artistiques, les projections de films, les conférences et autres activités visent à stimuler la créativité et à renforcer les échanges culturels dans la région.

Elle a également souligné que «par la culture, les arts, la littérature et le cinéma, tout pays peut transmettre ses valeurs, partager son histoire et affirmer son identité sur la scène internationale».

Le programme de cet événement comprenait l’organisation de rencontres culturelles et une série d’ateliers interactifs portant notamment sur «La lecture vivante et la découverte des classiques littéraires», «Le corps humain et le vocabulaire médical», «Prendre la parole en public et développer la confiance en soi» et «L’expression théâtrale et la communication créative».