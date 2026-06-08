Souss-Massa: le secteur avicole en crise

Face à la crise aiguë que traverse le secteur avicole dans la région de Souss-Massa, le wali de la région, Saïd Amzazi, a réuni, en fin de semaine, l’ensemble des professionnels, investisseurs et responsables agricoles pour tenter de dénouer une situation marquée par l’effondrement des prix du poulet et la flambée des coûts des aliments de bétail. «Cette rencontre de concertation régionale visait à mobiliser tous les acteurs afin de redynamiser une filière en détresse, alors que le poulet de consommation s’est fait plus rare sur les tables en raison des lourdes pertes subies par les éleveurs», indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 9 juin.

Ce rendez-vous a revêtu une importance capitale au vu des défis grandissants auxquels fait face la filière, notamment l’augmentation des coûts de l’alimentation, de l’énergie et de la production, combinée à une forte instabilité des prix sur les marchés. Cette situation impacte directement les éleveurs, en particulier les plus petits d’entre eux. Lors de son allocution d’ouverture, le wali a rappelé que le secteur avicole constitue un pilier majeur du système agricole national, contribuant à la sécurité alimentaire, à la création d’emplois et à la génération de valeur ajoutée. Il a ainsi insisté sur la nécessité de mobiliser tous les intervenants pour surmonter les contraintes actuelles, renforcer la compétitivité de la filière et améliorer sa résilience face aux mutations économiques et climatiques.

«De son côté, le président de la Chambre d’agriculture de la région a mis en avant l’importance socio-économique du secteur et a plaidé pour un renforcement de l’accompagnement technique et économique des éleveurs, tout en développant les mécanismes d’encadrement et de formation afin de garantir la pérennité de l’activité et d’en améliorer le rendement», rapporte Al Ahdath Al Maghribia.

Le président de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc a, quant à lui, souligné l’importance d’adopter une approche participative entre les différents acteurs pour traiter les problématiques soulevées. Il a affirmé que l’avenir du secteur dépend de la poursuite des investissements dans la mise à niveau professionnelle, l’amélioration des conditions de production et le renforcement des mesures de biosécurité au sein des fermes et des unités d’élevage.

La rencontre a également été l’occasion de présenter un état des lieux de la filière aux niveaux national et régional, mettant en lumière les principaux indicateurs liés à la production, à la consommation et à l’investissement. Les discussions ont abordé les principales contraintes auxquelles sont confrontés les professionnels, au premier rang desquelles figurent l’envolée des coûts des intrants et de l’énergie, ainsi que les exigences sanitaires et les impacts du changement climatique sur la stabilité des systèmes de production. Les interventions ont convergé vers la nécessité de renforcer les mesures de biosécurité, perçues comme l’une des garanties essentielles pour préserver la santé du cheptel, protéger les investissements et garantir la qualité du produit national.

Pour surmonter une partie de la crise et favoriser le partage d’expériences réussies, le groupe Copag a présenté un exposé sur son modèle coopératif, susceptible d’inspirer les éleveurs de volailles. L’accent a été mis sur le rôle des organisations coopératives dans l’encadrement des producteurs et l’amélioration des conditions de production et de commercialisation, contribuant ainsi à accroître la rentabilité économique et à renforcer la compétitivité. Grâce à sa cohésion, la coopérative Copag a réussi à développer des projets intégrés et interconnectés allant de la commercialisation du lait à l’élevage bovin, en passant par la création d’un abattoir moderne, d’usines d’aliments et d’unités de production de jus. Ce modèle constitue un écosystème de production complet qui a permis d’unifier les adhérents et de renforcer leur autonomie face aux crises.